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Διεργασίες στο χώρο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.

Επτά παρατηρήσεις σχετικά με το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το αντικείμενο ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Χριστόφορου Βερναρδάκη που πρόσφατα ανέλαβε την ηγεσία του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.

Σχολιάζοντας το κείμενο ο Νίκος Φίλης, πρώην υπουργός, σήμερα στη Νέα Αριστερά, τονίζει πως η ομιλία Τσίπρα επιβεβαιώνει την ανάγκη ανασύνθεσης της ανανεωτικής αριστεράς προκειμένου να διαδραματίσει διακριτό πόλο.

Καλεί δε τον Χρ. Βερναρδάκη να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία διαλόγου το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς.

Στην ίδια κατεύθυνση με τον Νίκο Φίλη από το χώρο της Νέας Αριστεράς είναι και ο Νίκος Βούτσης και ο Πάνος Σκουρλέτης, με αγκάθι να είναι η παρουσία του Παύλου Πολάκη.

Η υπόλοιπη Νέα Αριστερά προσβλέπει στη συνεργασία με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

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