«Προσοχή στα τελευταία ερωτήματα του Θέματος Δ που απαιτούν πολύ καλή και προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων στις εκφωνήσεις»

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στην Οικονομία για τις Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ, από πλευράς Φροντιστηρίου Μεθοδικό σημειώνεται ότι «τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας είναι ελαφρώς αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με πέρυσι, καλύπτουν όλη την ύλη τόσο στη μικροοικονομία, όσο και στην μακροοικονομία και έχουν πολύ καλή διαβάθμιση δυσκολίας ακολουθώντας το μοτίβο των τελευταίων ετών όσο αφορά των συνδυασμό κεφαλαίων στις ασκήσεις (Θέμα Γ και Δ). Εκτός από τα τελευταία ερωτήματα του Θέματος Δ που απαιτούν πολύ καλή και προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων στις εκφωνήσεις οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αναμένεται να δυσκολευτούν ιδιαίτερα.»

Τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών

Ο Γιώργος Καμαρινός (economics.edu.gr), Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας μέσω του Dnews σχολιάζοντας τα θέματα σημειώνει ότι «Το διαγώνισμα της Οικονομίας κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές καθώς είχε τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας των τελευταίων ετών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές έπρεπε να διαβάσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα, ενώ θα έπρεπε να κάνουν ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου καθώς πολλά ζητήματα ήταν χρονοβόρα στη λύση τους.

Στο Α θέμα υπήρχαν 5 προτάσεις Σωστού – Λάθους που απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωσή τους και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες δεδομένου ότι ήταν μικρές ασκήσεις, χρειάζονταν αριθμητικοί υπολογισμοί στο πρόχειρο. Στο Β θέμα ζητήθηκε ένα από τα κλασσικά θέματα θεωρίας από το 9ο κεφάλαιο αλλά, όμως, η πρωτοτυπία ήταν ότι ζητήθηκε και το διάγραμμα που συνοδεύει την εν λόγω θεωρία.

Στο Γ θέμα, τέθηκε μία άσκηση που συνδύαζε τα κεφάλαια 1, 7 και 9. Οι μαθήτριες και οι μαθητές έπρεπε στο πρώτο ερώτημα να συμπληρώσουν ορθά έναν πίνακα και να προσδιορίσουν μία συνάρτηση, έχοντας δεδομένα που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη. Η αδυναμία απάντησης των πρώτων ερωτημάτων απέκλειε τη δυνατότητα στον διαγωνιζόμενο να συνεχίσει με τα υπόλοιπα ερωτήματα που ήταν βατά. Στο Δ θέμα τέθηκε άσκηση με επίκεντρο το 5ο κεφάλαιο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας η απαιτούσε πολύ καλή γνώση των χρησιμοποιούμενων οικονομικών εννοιών, συνδυαστική σκέψη και αρκετούς αριθμητικούς υπολογισμούς.»

ΟΕΦΕ για Οικονομία: Απαιτητικά θέματα με «παγίδες» - Πού χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή

Τα θέματα της οικονομίας παρουσιάζουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΘΕΜΑ Α΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή

ΘΕΜΑ Β΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή. Αναμενόμενο ζήτημα, από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομίας.

ΘΕΜΑ Γ΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή. Αναμενόμενο ζήτημα, από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομίας. Συνδυαστικό ζήτημα από τα κεφάλαια 1,7 και 9. Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση.

ΘΕΜΑ Δ΄

Απαιτεί καλή γνώση εύρεσης συναρτήσεων από το 1ο ερώτημα. Παρά το γεγονός ότι οι συναρτήσεις που ζητήθηκαν, δόθηκαν στη συνέχεια, η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης απαιτούσε καλή γνώση και σωστό χειρισμό, όπως και άρτιες αιτιολογήσεις. Η διαγραμματική απεικόνιση τριών καμπυλών είναι γνωστή τεχνικά.

Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα, με αυξημένες απαιτήσεις στα Γ και Δ

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας κρίνονται συνολικά πιο απαιτητικά σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, διατηρώντας ωστόσο τη γνωστή δομή και φιλοσοφία των τελευταίων ετών. Η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν εμφανής σε όλα τα θέματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν τονίζει στο Dnews o Οικονομολόγος Παναγιώτης Κουσκουβελάκος.

Το Θέμα Α περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωση και καλή γνώση βασικών οικονομικών εννοιών, ενώ το Θέμα Β κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα θεωρίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Θέμα Γ, το οποίο ήταν συνδυαστικό και αντλούσε στοιχεία από το πρώτο, το έβδομο και το ένατο κεφάλαιο της ύλης. Η επιτυχής αντιμετώπισή του απαιτούσε συνδυαστική σκέψη, σωστή επεξεργασία των δεδομένων και καλή κατανόηση των οικονομικών σχέσεων που εξετάζονταν. Το Θέμα Δ βασίστηκε στο πέμπτο κεφάλαιο και, αν και ακολουθούσε τη λογική που συνηθίζεται στις Πανελλήνιες, παρουσίαζε μεγαλύτερο εύρος πιθανών λύσεων και περισσότερα βήματα στην επεξεργασία των ζητουμένων. Αυτό αύξησε τον βαθμό δυσκολίας και απαιτούσε από τους υποψηφίους προσεκτική διαχείριση του χρόνου και ακρίβεια στους υπολογισμούς. Συνολικά, το διαγώνισμα είχε αυξημένες απαιτήσεις στα συνδυαστικά ερωτήματα και το μεγαλύτερο εύρος των λύσεων καθιστούν τα φετινά θέματα πιο απαιτητικά από εκείνα του 2025, με τους καλά προετοιμασμένους μαθητές να έχουν σαφές πλεονέκτημα.