Το «I Knew It, I Knew You» είναι μια «επιστροφή στο σπίτι» για την Τέιλορ Σουίφτ.

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία «Toy Story 5». Το κομμάτι «I Knew It, I Knew You», έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στις ψηφιακές πλατφόρμες το βράδυ της Πέμπτης και μέσα από τους στίχους του ξεδιπλώνεται η επανένωση της αγαπημένης καουμπόισσας Jessie με τον αγαπημένο της ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία αποτελεί την επιστροφή της σταρ στην κάντρι μουσική, το είδος που την καθιέρωσε στην παγκόσμια βιομηχανία.

Με αφορμή το νέο τραγούδι, η δημοφιλής σταρ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία. Σε αυτό εμφανίζεται φορώντας ένα κόκκινο καουμπόικο καπέλο και μία λευκή μπλούζα που απεικονίζει ένα ζευγάρι μπότες δείχνοντας πως από τότε είχε το στυλ μιας αυθεντικής καουμπόισσας.

{https://www.instagram.com/taylorswift/reel/DZMKe2HOT95}

Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie ήταν μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθα ότι μου έβγαινε εντελώς φυσικά. Και το να είμαι παιδί του «Toy Story» από την ηλικία των 5 ετών μέχρι σήμερα… είναι μια περιπέτεια στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα».

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Και συνέχισε: «Ευχαριστώ τον εξαιρετικό Άντριου Στάντον που με φαντάστηκε σε αυτόν τον ρόλο πριν από χρόνια όταν έγραφε αυτή τη νέα ταινία. Ευχαριστώ τον ασύγκριτο Ράντι Νιούμαν για τον υπέροχο ηχητικό καμβά από τραγούδια και μουσική που έφτιαξε με τόση προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ δημιούργησες τον μουσικό κόσμο του "Toy Story" κι είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα σε αυτόν. Και όταν λέω "εμείς", εννοώ τον εαυτό μου και τον φίλο μου, Τζακ Αντόνοφ. Γράψαμε αυτό το τραγούδι με πολλή αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες που μας έκαναν να γελάμε, μας βοήθησαν να πάρουμε μαθήματα και μας έμαθαν να σκεφτόμαστε πέρα από τα όρια της αυλής μας, σε όλη τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων».

Η Σουίφτ ένωσε τις δυνάμεις της τόσο στη σύνθεση όσο και στη παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό της, μετά το άλμπουμ «The Tortured Poets Department».

Βρείτε και ακούστε το I Knew It, I Knew You ψηφιακά, εδώ.



{https://youtu.be/SzJXikN_4wA?si=lZc8qWuJe0JcfEll}

Η ταινία «Toy Story 5» της Disney και της Pixar αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από την Feelgood.