Η 18χρονη επίδοξη Μις Ταϊλάνδη συνέχισε απτόητη να ποζάρει.

Μία διαγωνιζόμενη για την ανάδειξη της Μις Ταϊλάνδη βρέθηκε στη σκηνή και η στιγμή θα της μείνει αξέχαστη.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Kamolwan Chanago ήταν πανέμορφη πάνω στη σκηνή και ενώ παρουσιαζόταν στο κοινό της έπεσε η γέφυρα που φορούσε στα δόντια.

Η 18χρονη εκφωνούσε την ομιλία της για τους προκριματικούς του Miss Grand Thailand 2026 όταν συνέβη το περιστατικό.

Στο βίντεο, φαίνεται η Chanago να μιλάει ενώ ξαφνικά αρχίζει να μουρμουρίζει, γυρνάει την πλάτη της στο κοινό, σε μία προσπάθεια να την ξανατοποθετήσει στη θέση της. Ωστόσο, απτόητη συνέχισε να κάνει το παραδοσιακό περπάτημα στη σκηνή γιατί απλά «the show must go on».

Πόζαρε με το λαμπερό ροζ φόρεμά της χαμογέλασε, έκανε μια διπλή περιστροφή, ξανά πόζες και μετά κατέβηκε από τη σκηνή. Καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας της, το κοινό την χειροκροτούσε.

«Το διαχειρίστηκε καλύτερα από ό,τι οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε μια κακή μέρα για τα μαλλιά μας. Είναι αυτή η πιο εμβληματική στιγμή των καλλιστείων;», είπε ένας θεατής σύμφωνα με το Associated Press.

Ωστόσο, ένας δεύτερος άλλος πρόσθεσε: «Πόσο ντροπιαστικό. Θα πέθαινα. Είναι τόσο εντυπωσιακό που συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Εκπρόσωπος του διαγωνισμού είπε στο People πως «Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της στη σκηνή, η Kamolwan Chanago αντιμετώπισε ένα μικρό και απροσδόκητο περιστατικό, όπου αποκολλήθηκε η γέφυρα των δοντιών της. Διαχειρίστηκε την κατάσταση με επαγγελματισμό και ψυχραιμία και η εκδήλωση συνεχίστηκε ομαλά χωρίς διακοπές. Είμαστε περήφανοι για την αυτοπεποίθησή της και τη σκηνική της παρουσία σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού».

Ο διαγωνισμός Miss Grand Thailand είχε 77 Ταϊλανδέζες που διαγωνίζονται για να ανακηρυχθούν Miss Grand Thailand 2026. Η νικήτρια του διαγωνισμού θα προχωρήσει για το Miss Grand International 2026 στην Ινδία τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες του People