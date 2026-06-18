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Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στο Νεκροταφείο Καλλιθέας.

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα, σε ηλικία 89 ετών, ο Νίκος Μπανιάς, ένας άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με τους αγώνες για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των πολιτών.

Ήταν ο μεγάλος γιος του Βασίλη Μπανια, καπετάνιου του ΕΛΑΣ Γεροδήμου και της Πολούλας Λίτσου, αδελφός του Γιάννη Μπανιά.

Ο Νίκος Μπανιάς από μικρός συμμετείχε στην αριστερά και ήταν μέλος της νεολαίας ΕΔΑ και Νεολαίας Λαμπράκη.

Η δικτατορία τον βρήκε στη Ρώμη όπου είχε έντονη αντιδικτατορική δράση.

Στο σπίτι του στην Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του Ξανθίππη βρήκαν καταφύγιο πολλοί διωκόμενοι από τη δικτατορία αγωνιστές και αγωνίστριες

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Μετά τη δικτατορία εντάχθηκε στο ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ως Αρχιτεκτονας είχε συνδικαλιστική δράση στο ΤΕΕ, του οποίου υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 12.30 στο Νεκροταφείο Καλλιθέας.

Συλλυπητήρια από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον αγωνιστή της Αριστεράς, Νίκο Μπανιά, που έφυγε στα 89 του χρόνια», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά της η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Ο Νίκος Μπανιάς, γιος του Βασίλη Μπανιά, καπετάνιου του ΕΛΑΣ Γεροδήμου, και της Πολούλας Λίτσου, αδερφός του Γιάννη Μπανιά, δραστηριοποιήθηκε από πολύ νέος στη Νεολαία της ΕΔΑ και τη Νεολαία Λαμπράκη. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, βρισκόταν στη Ρώμη, όπου ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Ξανθίππη στήριξαν και πρόσφεραν στέγη σε διωκόμενους αγωνιστές και αγωνίστριες.

Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού στη Μεταπολίτευση, συμμετείχε ενεργά στους πολιτικούς αγώνες της εποχής. Ταυτόχρονα ανέπτυξε και σημαντική συνδικαλιστική δράση ως αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας, συμμετέχοντας στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, το ήθος και η αγωνιστικότητα θα συνοδεύουν τη μνήμη του Νίκου Μπανιά, ενός ανθρώπου που δεν συμβιβάστηκε, πρόσφερε ανιδιοτελώς και πάλεψε για ένα καλύτερο μέλλον.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους και στους συναγωνιστές του».