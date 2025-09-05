Games
Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Από τα ποντιακά της Klavdia μέχρι το Υπάρχω με τον Χρήστο Μάστορα, όσα έγιναν χθες στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Σχεδόν 30.000 θεατές κάθε ηλικίας βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης (04/09) για να τιμήσει και να τραγουδήσει Στέλιο Καζαντζίδη μαζί με τους 18 γνωστούς και αγαπημένους τραγουδιστές που βρέθηκαν πάνω στη σκηνή της μεγαλειώδους συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι τραγουδιστές: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης οι οποίοι ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική. Από το line up απουσίασαν τελικά ο Μπάμπης Στόκας και η Ελένη Βιτάλη λόγω ασθένειας.

{https://youtu.be/m_pLX0uyXr0?si=GZ0xWJdlTbT1csHn}

Τη μεγάλη τρίωρη βραδιά η οποία ξεχείλιζε από συγκίνηση, ξεκίνησε στις 9 το βράδυ και τελείωσε στις 12 τα μεσάνυχτα, άνοιξε Klavdia πλαισιωμένη από τους αδερφούς Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη, τιμώντας την ποντιακή καταγωγή του Καζαντζίδη και έκλεισαν και οι 18 τραγουδιστέ επί σκηνής, τραγουδώντας τα σπουδαία τραγούδια «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου».

«Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» είναι μερικά από τα τραγούδια που έκαναν το Καλλιμάρμαρο να πάλλεται και τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Το ιδιαίτερα θερμό και δυνατό χειροκρότημα του κοινού απέσπασαν καλλιτέχνες όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Χρήστος Μάστορας που υποδύθηκε τον Καζαντζίδη στην τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Υπάρχω» και στη συναυλία τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι, αλλά και ο Αντώνης Ρέμος που έκλεισε το πρόγραμμα των συμμετοχών.

{https://youtu.be/ziw7gYV1fxg?si=O4vEdCY21y51YqMp}

Τα ντουέτα - έκπληξη στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Εκτός από τις solo ερμηνείες των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο - Χρήστο Μάστορα οι οποίοι θα τραγουδούν μαζί σε σχήμα του χειμώνα , Κωνσταντίνο Αργυρό - Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα - Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη - Γιάννη Διονυσίου.

{https://youtu.be/gXdP9ueyz5s?si=lZeKrf92g4pfjAZv}

Το «παρών» στο Καλλιμάρμαρο έδωσε και η σύζυγός του αξέχαστου λαϊκού τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη. Τη συναυλία παρακολούθησε επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας όπως και ο πρώην Δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στο χώρο δέχτηκαν αποδοκιμασίες από μερίδα του κόσμου.

Η μουσική και τα τραγούδια συνοδεύτηκαν από ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικό θέαμα, με μοναδικούς φωτισμούς και σύγχρονα εφέ με τη χρήση AI. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης σε κείμενα του Νίκου Μωραΐτη.

Η εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών είχε την υπογραφή της Panik Live Productions.

Τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

