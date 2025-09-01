Τα ντουέτα - έκπληξη στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Εκτός από τα αγαπημένα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, το κοινό θα απολαύσει και κάποιες μοναδικές συνεργασίες τραγουδιστών επί σκηνής.

Μία ανεπανάληπτη βραδιά για τον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη, γεμάτη με μοναδικές ερμηνείες, θρυλικά τραγούδια και ντουέτα - έκπληξη, θα είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία τραγουδούν οι: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης. Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Μεταξύ των σπουδαίων τραγουδιών που θα ακουστούν στη συναυλία είναι μερικά με τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης ανέδειξε και «σημάδεψε» το λαϊκό τραγούδι: «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Μαντουμπάλα», «Νυχτερίδες Κι Αράχνες», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Η Ζωή Μου Όλη», «Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα», «Πάρε Τα Χνάρια Μου», «Ο Γυάλινος Κόσμος», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω» και «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή».

Τα ντουέτα - έκπληξη

Εκτός από τις δυνατές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών και τις ομαδικές εμφανίσεις, στη σκηνή θα δούμε και μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Στέλιο Διονυσίου – Πέγκυ Ζήνα και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου.

Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions, την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:30 το απόγευμα.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για αγορά δενδρυλλίων και άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.