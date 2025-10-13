Η συγκινητική εξομολόγηση του παρουσιαστή του Breakfast@star.

Μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση έκανε ο Ετεοκλής Παύλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το ατύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

Ο ίδιος δε δίστασε να ανατρέξει σε εκείνη τη μέρα που, όπως ο ίδιος λέει, «πέθανε» μόνο και μόνο για να ξαναγεννηθεί με έναν διαφορετικό, αλλά δυνατό τρόπο.

«Σήμερα είναι η μέρα που πριν από 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια», είπε αρχικά στον «αέρα» του Breakfast@star, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε όλους όσους περνούν δύσκολες στιγμές.

Διαβάστε περισσότερα στο στο star.gr