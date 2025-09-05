Games
«Breakfast @ Strar»: Χατζίδου και Παύλου- Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση

«Breakfast @ Strar»: Χατζίδου και Παύλου- Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @eleni.hatzidou
Το «Breakfast @ Strar» έκανε την φωτογράφισή του με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση!

Το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι, επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του Strar, για να χαρίσουν ευχάριστες στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό. Σήμερα μάλιστα, η Ελένη Χατζίδου, με τον Ετεοκλή Παύλου, μπήκαν στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφιση.

Σήμερα μάλιστα, το Strar, ανακοίνωσε την επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής, η οποία θα μεταδίδεται καθημερινά στις 08:45 το πρωί, από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Backstage στιγμιότυπα από την φωτογράφιση

Σε πράσινο φόντο, με μια βαλίτσα στο χέρι, το ζευγάρι μπήκε στο στούντιο για την επίσημη φωτογράφιση του σταθμού, ενώ και στους δύο ξεχωρίζουν τα χαμόγελά τους.

Η Ελένη Χατζίδου μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με μια ξεχωριστή λεζάντα:

«Μετά από ένα καλοκαίρι που μας γέμισε στιγμές και αναμνήσεις, ήρθε η ώρα να βρεθούμε ξανά. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, στις 8:45, η πιο όμορφη «καλημέρα» θα είναι πάλι αυτή που λέμε μαζί σας. Επιστρέφουμε με χαμόγελο, συγκίνηση και πολλή αγάπη για να μοιραστούμε τις μέρες μας, όπως μόνο μια μεγάλη οικογένεια μπορεί», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός του Strar, το τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται παρέα με τους συνεργάτες τους για να μεταφέρουν τα όσα συμβαίνουν στη showbiz και την τηλεόραση.

Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη, θα είναι στο πλευρό τους με την Άση Μπήλιου να παραμένει σταθερή αξία και το Γιώργο Ρήγα, να μοιράζεται τα μαγειρικά του μυστικά.

Δείτε τα Backstage στιγμιότυπα:

{https://www.instagram.com/p/DOOGzNDDVY7/?hl=el}

