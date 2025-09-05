«Νερό»: Η νέα συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με το Noizy

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Noizy, μαζί, σε μια νέα συνεργασία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα δραστήριος επιστρέφει με μια νέα συνεργασία με τον καλλιτέχνη, Noizy για να δώσουν μια νέα πνοή στην βιομηχανία της μουσικής.

Οι δύο καλλιτέχνες, συνεργάζονται και προωθούν τη νέα τους δημιουργία, το «Νερό», που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Platinum και συνδυάζει ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία.

Να σημειωθεί μάλιστα πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Noizy, αναμένεται να συναντηθούν και επί σκηνής, στη μεγάλη συναυλία του πρώτου, στην προβλήτα Β’, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

«Νερό»: Κωνσταντίνος Αργυρός και Noizy

Η ανακοίνωση:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης με τις διαδοχικές no1 επιτυχίες και ο Noizy, ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους καλλιτέχνες της αλβανικής μουσικής βιομηχανίας, συμπράττουν στο «Νερό», μία διεθνή συνεργασία που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Platinum.

Το «Νερό» συνδυάζει ελληνικά, βαλκανικά και μοντέρνα στοιχεία σ’ ένα τραγούδι – πρόταση που «δένει» την πλούσια μουσική παράδοση της περιοχής μας με το σήμερα της μουσικής. Τη μουσική έγραψαν οι Oge και Engli Malluta και τους στίχους οι Κωνσταντίνος Αργυρός και Noizy.

Το «Νερό», που σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube, έρχεται λίγες ημέρες πριν οι δύο καλλιτέχνες συμπράξουν επί σκηνής, στη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην προβλήτα Β’ του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com και τα καταστήματα Public.

Βρείτε το «Νερό» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Argiros-Noizy-Oge-nero»