Βάσω Λασκαράκη: Η πρώτη ανάρτησή της για το «Σόι Σου»

Οι πρωταγωνιστές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο «Σόι σου».

Ύστερα από αρκετά χρόνια που έχει δοθεί το μεγάλο φινάλε για το «Σόι σου», η οικογενειακή, κωμική σειρά του Alpha, φαίνεται πως ετοιμάζεται για την μεγάλη επάνοδο, με νέες ιστορίες και περιπέτειες να γεμίζουν απρόβλεπτα τις ζωές των δύο οικογενειών.

Χαμπέοι εναντίον Τριαντάφυλλων και η μάχη συνεχίζεται, όπως επιβεβαίωσε και η Βάσω Λασκαράκη. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, γνωστή ως «Λυδία», προχώρησε σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Σεπτεμρβίου σε μια ανάρτηση, που «μαρτυρά» την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου.

Η ανάρτηση της ηθοποιού για το «Σοι Σου»

Πιο συγκεκριμένα, η Βάσω Λασκαράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό βίντεο από την πρώτη συνάντηση των πρωταγωνιστών για την ανάγνωση του σεναρίου της νέας επικείμενης σεζόν της σειράς.

Το κλίμα στο χώρο ήταν γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση, ενώ από τη συγκέντρωση δεν φαίνεται να λείπει κανείς από τους πρωταγωνιστές- όλοι παρόντες, έτοιμοι να αναλάβουν δράση εκ νέου με τον ενθουσιασμό των ηθοποιών να είναι εμφανής, με τα πρώτα χαμόγελα και πειράγματα να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Βάσω Λασκαράκη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Λίγες ώρες πριν… Πρώτη συνάντηση, πρώτη ανάγνωση… Το Σόι σου!», σημειώνει χαρακτηριστικά, επισφραγίζοντας την αναμενόμενη επανεμφάνιση της σειρά στη μικρή οθόνη με νέες περιπέτειες.