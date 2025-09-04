Games
Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @jennybalatsinou
Μια ξεχωριστή ανάρτηση για τον Τζόρτζιο Αρμάνι από την Τζένη Μπαλατσινού!

Θλίψη έχει προκαλέσει στο χώρο της μόδας και όχι μόνο ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Ο σχεδιαστής, μέσα από τη μακρά του πορεία στο χώρο της μόδας και της αισθητικής, απέδειξε πως η κομψότητα και το στυλ είναι άμεσα συνυφασμένο με τη φυσική ομορφιά των ατόμων, ενώ έδωσε έναν νέο- καινοτόμο αέρα στο γυναικείο ντύσιμο και τη μόδα.

Παράλληλα, η Τζένη Μπαλατσινού, θέλησε να αποχαιρετήσει τον εμβληματικό σχεδιαστή με μια ξεχωριστή ανάρτηση, κάνοντας μάλιστα γνωστό, πως γνώριζε τον Αρμάνι και τον θαύμαζε όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για τον χαρακτήρα και την ανθρώπινη πλευρά του.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Η ίδια λοιπόν μέσα από την προσωπική της ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τον Τζόρτζιο Αρμάνι, δηλώνοντας ευγνώμων για τα όσα άφησε πίσω του.

Το μακροσκελές κείμενο που συνόδευσε τις κοινές τους φωτογραφίες συγκινεί:

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του – τα φυτά του.

Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, @brunimiki , στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Να σημειωθεί πως οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Τζένη Μπαλατσινού μέσω της δημοσίευσής της, αποτελούν ενθύμιο από κάποια κοινή τους εξόρμηση. Φαίνονται αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, ενώ όπως όλα δείχνουν τους ένωνε μια φιλία.

{https://www.instagram.com/p/DOLxbm0iDzh/?hl=el&img_index=1}

