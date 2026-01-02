Νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ο 34χρονος Μιχάιλο Φέντοροφ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, προσφέροντας τη θέση στον 34χρονο Μιχάιλο Φέντοροφ, μέχρι σήμερα υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

«Αποφάσισα να αλλάξω τη δομή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Προσφέρω στον Μιχάιλο Φέντοροφ τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, «ο Μιχάιλο ασχολείται πολύ με ζητήματα που αφορούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά για την ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και διαδικασιών».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον σημερινό υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργό που είχε διορίσει στη θέση αυτή πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2025.

Ο Μιχάιλο Φέντοροφ διορίστηκε υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού το 2019. Δεν είναι ευρέως γνωστός και διαθέτει μικρή εμπειρία σε κυβερνητικά πόστα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως προσωπάρχη του. Ο Μπουντάνοφ αντικαθιστά τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.