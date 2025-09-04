Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή

Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι top 5 συμβουλές μόδας του κορυφαίου σχεδιαστή Φωτογραφία: ASSOCIATED PRESS
Η εμβληματική φιγούρα στη βιομηχανία της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι!

Γεννημένος στην Ιταλία το 1934, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο της Ιατρικής, όμως γρήγορα τον κέρδισε ο μαγευτικός κόσμος της μόδας και του design. Το 1975, ίδρυσε την εμβληματική φίρμα «Giorgio Armani», που, όπως αποδείχθηκε, έμελλε να αλλάξει για πάντα την παγκόσμια αισθητική της κομψότητας.

Ο Αρμάνι, μόλις σήμερα, σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή, στο Μιλάνο, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη: το έργο του και τη βαθιά του επίδραση στο χώρο της μόδας. Ο εμβληματικός σχεδιαστής, έγινε γνωστός και ξεχώρισε στο χώρο για τις καθαρές, προσαρμοσμένες γραμμές του και τη διαχρονική κομψότητα που συνόδευε κάθε του δημιουργία.

Ταυτόχρονα, με την πορεία του, έμελλε να είναι αυτός που θα φέρει παγκόσμια αλλαγή στο γυναικείο – επαγγελματικό ντύσιμο, ενώ εισήγαγε ένα νέο επίπεδο κομψότητας και λιτότητας στην ανδρική ένδυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Διεθνή
Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Life
Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Entertainment

Να σημειωθεί, πως τα μίνιμαλ σχέδιά του και η ικανότητά του να συνδυάζει την παραδοσιακή λεπτομέρεια με το μοντέρνο και ανανεωμένο στυλ, είναι χαρακτηριστικά, άμεσα συνδεδεμένα με το σύμβολο πολυτελείας, φέρνοντας έναν νέο αέρα, τόσο στο ανδρικό – όσο και στο γυναικείο ντύσιμο.

Οι καλύτερες συμβουλές μόδα του Τζόρτζιο Αρμάνι

Άμεσα λοιπόν γίνεται σαφές πως επρόκειτο για έναν ακρογωνιαίο λίθο στο χώρο της υψηλής ραπτικής, με της δημιουργίες του να ντύνουν διασημότητες, γυναίκες και άντρες ανά τον κόσμο.

Ο ίδιος, πίστευε πως η παραμικρή λεπτομέρεια είναι ικανή να κάνει τη διαφορά, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αρτιότητα η οποία χαρακτηρίζει τόσο τα αρώματα και τα κοσμήματα – όσο και τα θελκτικά του υφάσματα. Μάλιστα, ως ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα στο χώρο της μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι, είχε υπογραμμίσει ορισμένες συνθήκες που θεωρούσε δεδομένες: Το προσωπικό στυλ κάθε ατόμου, είναι αυτό που θα πρέπει να αναδεικνύεται.

Ορισμένες μάλιστα από τις συμβουλές του, μπορούν να «ντύσουν» κάθε άνδρα – κάθε γυναίκα:

• «Η κομψότητα δεν είναι να ξεχωρίζεις, αλλά να σε θυμούνται», ισχυριζόταν ο σχεδιαστής,

• «Η διαφορά μεταξύ στυλ και μόδας είναι η ποιότητα».

• «Πιστεύω ότι τα ρούχα μου μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους – ότι μπορούν να αυξήσουν τα συναισθήματα αυτοπεποίθησης και ευτυχίας τους».

• «Σχεδιάζω για πραγματικούς ανθρώπους. Σκέφτομαι τους πελάτες μας συνέχεια».

• «Μείνε πιστός στο δικό σου στυλ και δούλεψε ακούραστα για να το τελειοποιήσεις».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Life
Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment
Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Κέιτ Μπλάνσετ: Η ανάστησή της για τον αγαπημένο της Τζόρτζιο Αρμάνι

Entertainment

NETWORK

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

healthstat.gr
Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

healthstat.gr