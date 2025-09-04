Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Ανησυχία έχει προκληθεί για την υγεία της Lady Gaga!

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της η εμβληματική Lady Gaga, η οποία ακύρωση την εμφάνισή της στο Μαϊάμι, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η 39χρονη τραγουδίστρια, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η οποία αφορούσε την αναβολή της εμφάνισής της λόγω ενός προβλήματος που εμφανίστηκε στις φωνητικές της χορδές.

Ανησυχία για τη Lady Gaga

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η ίδια, οι γιατροί της και ο vocal coach της, την συμβούλεψαν να μην προχωρήσει στην συναυλία καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση και να επιφέρει κάποια μόνιμη βλάβη.

Η ίδια ενημέρωσε τους θαυμαστές της με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, εξηγώντας τους λόγους της αναβολής:

«Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι. Κατά τη διάρκεια της πρόβας χθες η φωνή μου ήταν πολύ καταπονημένη και ο γιατρός και ο vocal coach μου με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που υπάρχει. Θα ήθελα να είμαι σκληροπυρηνική και να προχωρήσω κανονικά για το κοινό στο show αλλά δεν θέλω να ρισκάρω ρισκάρει μόνιμη ή μακροχρόνια βλάβη στις φωνητικές μου χορδές. Υπάρχει ένα σημαντικό ρίσκο με βάση όλη τη συνδυασμένη εμπειρία μας με μια παράσταση σαν τη δική μας και όπως γνωρίζετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ. Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου. Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη. Θα προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε εκ νέου το show όσο πιο σύντομα γίνεται».

Τέλος, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της, σκοπός είναι να προγραμματιστεί εκ νέου η συναυλία. Η ακύρωση του show, έγινε μόλις λίγη ώρα πριν την εμφάνισή της.

Δείτε την ανάρτησή της: