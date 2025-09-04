Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Καραβάτου για αποβολή Αλεξάνδρας Νίκα: «Όταν εμένα μου συνέβη, γιατί μου συνέβη δύο φορές...»

Καραβάτου για αποβολή Αλεξάνδρας Νίκα: «Όταν εμένα μου συνέβη, γιατί μου συνέβη δύο φορές...»
Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που έκανε χθες μέσω instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.

Με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη της Αλεξάνδρας Νίκα σχετικά με την απώλεια μιας εγκυμοσύνης, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε ανοιχτά για τις δικές της εμπειρίες στον αέρα του «Καλοκαίρι Παρέα», συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Η γνωστή παρουσιάστρια τόνισε πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να μοιράζεται δημόσια κάτι τόσο προσωπικό και επώδυνο, ενώ παράλληλα μπορεί να δώσει δύναμη σε όσες έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση.

«Γιατί ένα κορίτσι που συνήθως δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή αποφασίζει να το κάνει; Το επιλέγει ή πιέστηκε; Συχνά δέχεται ερωτήσεις από τον κόσμο, κάτι που καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη», ανέφερε η Καραβάτου, αναφερόμενη στην πίεση που ίσως ένιωσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Lady Gaga έγινε στοιχειωμένη κούκλα: Δείτε το μακάβριο βίντεο του «The Dead Dance»

Η Lady Gaga έγινε στοιχειωμένη κούκλα: Δείτε το μακάβριο βίντεο του «The Dead Dance»

Entertainment

Στη συνέχεια, η ίδια μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία: «Τέτοιες ατυχίες συμβαίνουν και, επειδή είναι τόσο προσωπικές, δεν είναι εύκολο να τις αποκαλύψεις. Εμένα μου έχει συμβεί δύο φορές, και δεν ήταν καθόλου απλό να το πω δημοσίως. Όταν όμως το μοιράζεσαι, βοηθάς τους άλλους να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Δεν επηρεάζει το μέλλον τους, και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όπως επιθυμούν».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία και κινητά: Τι ισχύει φέτος για την χρήση και την κατοχή

Σχολεία και κινητά: Τι ισχύει φέτος για την χρήση και την κατοχή

Παιδεία
Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Life
Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Life
Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Life

NETWORK

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr