Καραβάτου για αποβολή Αλεξάνδρας Νίκα: «Όταν εμένα μου συνέβη, γιατί μου συνέβη δύο φορές...»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που έκανε χθες μέσω instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.

Με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψη της Αλεξάνδρας Νίκα σχετικά με την απώλεια μιας εγκυμοσύνης, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε ανοιχτά για τις δικές της εμπειρίες στον αέρα του «Καλοκαίρι Παρέα», συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Η γνωστή παρουσιάστρια τόνισε πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να μοιράζεται δημόσια κάτι τόσο προσωπικό και επώδυνο, ενώ παράλληλα μπορεί να δώσει δύναμη σε όσες έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση.

«Γιατί ένα κορίτσι που συνήθως δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή αποφασίζει να το κάνει; Το επιλέγει ή πιέστηκε; Συχνά δέχεται ερωτήσεις από τον κόσμο, κάτι που καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη», ανέφερε η Καραβάτου, αναφερόμενη στην πίεση που ίσως ένιωσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Στη συνέχεια, η ίδια μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία: «Τέτοιες ατυχίες συμβαίνουν και, επειδή είναι τόσο προσωπικές, δεν είναι εύκολο να τις αποκαλύψεις. Εμένα μου έχει συμβεί δύο φορές, και δεν ήταν καθόλου απλό να το πω δημοσίως. Όταν όμως το μοιράζεσαι, βοηθάς τους άλλους να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Δεν επηρεάζει το μέλλον τους, και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όπως επιθυμούν».