Η Lady Gaga έγινε στοιχειωμένη κούκλα: Δείτε το μακάβριο βίντεο του «The Dead Dance»

Η Lady Gaga έγινε στοιχειωμένη κούκλα: Δείτε το μακάβριο βίντεο του «The Dead Dance» Φωτογραφία: Netflix
Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί την Lady Gaga στο μακάβριο και spooky βίντεοκλιπ του «The Dead Dance».

Η Lady Gaga κυκλοφόρησε το βίντεοκλιπ για το τραγούδι «The Dead Dance», σε σκηνοθεσία Tιμ Μπάρτον, με αφορμή τον ρόλο της στη δεύτερη σεζόν του «Wednesday» του Netflix.

Το spooky βίντεο -που μέσα σε λίγες ώρες κοντεύει τα 4 εκατ. προβολές- γυρίστηκε στο Isla de las Muñecas του Μεξικού, το νησί με τις κούκλες και ιδανικό μακάβριο σκηνικό για το βίντεο του Μπάρτον.

Το ασπρόμαυρο βίντεο ξεκινά με μια ανατριχιαστική Gaga σε ρόλο στοιχειωμένης κούκλας που ζωντανεύει, περιτριγυρισμένη από κούκλες μωρά που ξυπνούν με τον ξεσηκωτικό, ποπ ρυθμό του The Dead Dance.

{https://youtu.be/xGaZBfJOyAc?si=hu5svdaQO2C-d9m2}

Σύμφωνα με τους μουσικούς επιμελητές του Wednesday, η Gaga ήρθε σε επαφή με την ομάδα της σειράς μετά την πρώτη σεζόν και έγραψε το «The Dead Dance» ειδικά για το πρότζεκτ.

«Δεν είναι το Bloody Mary και δεν είναι remix», δήλωσε η μουσική επιμελήτρια Jen Malone στο Tudum. «Είναι ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι της Gaga, η οποία είναι μια εμβληματική καλλιτέχνιδα, μια μοναδική προσωπικότητα με την οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Και είναι τέλειο από κάθε άποψη. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι θαυμαστές της».

Το τραγούδι γράφτηκε από την Lady Gaga, τον Andrew Watt και τον Henry Walter, και την παραγωγή έκαναν η Gaga, ο Watt και ο Cirkut.

Η ίδια έχει μοιραστεί ότι «η έμπνευση για το "The Dead Dance" ήταν ένας χωρισμός, και αφορούσε όλο αυτό που νιώθουμε μερικές φορές όταν τελειώνει μια σχέση· πώς το τέλος μιας σχέσης μπορεί να σκοτώσει την ικανότητά μας να ελπίζουμε για τον έρωτα. Έχει αυτό το πολύ ωραίο, φανκ ρυθμό από κάτω. Και έτσι δεν αφορά μόνο τη σχέση. Αφορά το να διασκεδάζεις με τους φίλους σου όταν έχεις περάσει κάτι δύσκολο και εκπληκτικό. Ανυπομονώ να το ακούσουν οι άνθρωποι».

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του κομματιού στις 3 Σεπτεμβρίου ωδεν είναι διόλου τυχαία, καθώς την ίδια ημέρα κυκλοφόρησε στο Netflix το δεύτερο μισό -τα υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια- της δεύτερης σεζόν του Wednesday με την Τζένα Ορτέγκα στον ομώνυμο ρόλο. Η Gaga εμφανίζεται στο έκτο επεισόδιο ως Rosaline Rotwood, μια δασκάλα του Nevermore στη δεκαετία του 1960 με ψυχικές ικανότητες.

Ακούστε το νέο τραγούδι της Lady Gaga για το «Wednesday»

