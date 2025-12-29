Πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου είχε συνομιλίες με τους Ρούμπιο και Χεγκσεθ.

Με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση έφτασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-λαγκο στη Φλόριντα για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνοδεία του Νετανιάχου αναχώρησε λίγο πριν τις 20:00 ώρα Ελλάδας από το ξενοδοχείο του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και κατευθύνθηκε προς το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Αναγνωρίζει κανείς αυτόν τον άνθρωπο;» είπε αστειευόμενος ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τον Νετανιάχου. Περιμένοντας τον Ισραηλινό πρόεδρο δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα «το συντομότερο δυνατό». «Αλλά πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός», τόνισε. «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε, σίγουρα, αλλά πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός της Χαμάς», επανέλαβε.

{https://www.youtube.com/watch?v=J7ju73zJHK4}

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την έκκλησή του προς τις ισραηλινές αρχές να αποσύρουν την υπόθεση διαφθοράς εναντίον του Νετανιάχου. «Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά», απάντησε ο Τραμπ και τον χαρακτήρισε «ήρωα». Τόνισε ότι το Ισραήλ ίσως και να μην υπήρχε τώρα χωρίς τον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική δήλωση, αλλά είναι αλήθεια», είπε.

«Πιστεύω ότι είχατε τον λάθος πρωθυπουργό, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε επειδή... αντιμετώπισαν μια δύναμη που όμοιά της πολύ λίγες χώρες θα μπορούσαν να είχαν διαχειριστεί», είπε και κλείνοντας δήλωσε πως με τον Νετανιάχου έχουν πολύωρη συνάντηση.

Για την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, ο Τραμπ είπε ο ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι το θέμα «ήταν καθ' οδόν».

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου που είναι ήρωας. Πώς να μην δώσεις χάρη; Μίλησα με τον πρόεδρο... μου λέει ότι είναι καθ' οδόν» είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν ότι το γραφείο του Χέρτζογκ αρνήθηκε ότι είχε ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση και δήλωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί σε αρκετές εβδομάδες από τώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=NelGot3F4wI}

Αν θέλετε ελάτε πάνω για να γευματίσετε, αν όχι μπορείτε να "λιώσετε" στο πεζοδρόμιο, είπε αστειευόμενος ο Τραμπ προς του δημοσιογράφους.

«Ποτέ δεν είχα έναν τέτοιο φίλο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο σαν τον Τραμπ. Το Ισραήλ είναι πολύ ευλογημένο, Είναι τύχη για το Ισραήλ και για όλον τον κόσμο» δήλωσε ο Νετανιάχου. «Έχουμε μία εξαιρετική σχέση, απάντησε ο Τραμπ. «Η σχέση μας είναι υπέροχη. Ο Μπίμπι είναι δυνατός, ίσως λίγο δύσκολος κάποιες φορές» είπε ο Τραμπ και επανέλαβε ότι ίσως το Ισραήλ να μην υπήρχε χωρίς αυτόν.

Αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση της Γάζας απάντησε πως «Νομίζω ότι θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Τι χάος. Τι χάος είναι. Και είναι χάος εδώ και αιώνες. Είναι χάος εδώ και πολύ καιρό. Φαίνεται ότι γεννήθηκε για αυτό. Αλλά θα το τακτοποιήσουμε. Ήδη ξεκινάμε ορισμένα πράγματα. Κάνουμε πράγματα για τις συνθήκες υγιεινής και άλλα. Αλλά η Γάζα είναι ένα δύσκολο μέρος, ξέρετε την έκφραση - είναι μια δύσκολη γειτονιά. Είναι πραγματικά μια δύσκολη γειτονιά» δήλωσε.

Διαβεβαίωσε ακόμα ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε» για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του τελευταίου ομήρου από τη Γάζα».

Ερωτώμενος για τον Ραν Γκβίλι, τον τελευταίο όμηρο που βρίσκεται ακόμα στη Γάζα απάντησε πως «Έχουμε έναν υπέροχο νεαρό άνδρα του οποίου οι γονείς είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Τι όμορφοι γονείς, ένας όμορφος αδελφός, μια όμορφη αδελφή και μια όμορφη οικογένεια. Και περιμένουν τον γιο - είναι ο μόνος που έχει απομείνει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε πίσω τη σορό του» είπε.

Για την φερόμενη επίθεση στον Πούτιν

«Το έμαθα από τον Πούτιν και θύμωσα πολύ. Δεν είναι η ώρα για τέτοια», απάντησε ο Τραμπ ερωτώμενος για την φερόμενη επίθεση με 91 drones της Ουκρανίας στην προεδρική κατοικία του Πούτιν. «Θα το δούμε. Ίσως η επίθεση να μην έγινε. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε ότι έγινε» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για τη Βενεζουέλα είπε ότι «υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά. Έτσι, χτυπήσαμε όλα τα σκάφη και τώρα χτυπάμε την περιοχή», πρόσθεσε.

Σε επίμονη ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν πίσω από την επιχείρηση, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει αν εκτελέστηκε από τον στρατό ή από άλλη αμερικανική οντότητα όπως η CIA. «Δεν θέλω να το πω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ «Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να πω ποιος ήταν. Αλλά ξέρετε, ήταν κατά μήκος της ακτής».

Ο Τραμπ αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες της επιχείρησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Παρασκευή με τον Τζον Κατσιματίδη. Στη συνέντευξη, είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από μια επίθεση σε ένα «μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση», λέγοντας «Το καταστρέψαμε».

Για την περίπτωση επανεξοπλισμού του Ιράν δήλωσε πως «Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να "ξαναχτιστεί", και αν το κάνει, θα πρέπει να το γκρεμίσουμε, θα το γκρεμίσουμε, θα το διαλύσουμε. Αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Άκουσα ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό είναι πολύ πιο έξυπνο. Ξέρετε, θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία την τελευταία φορά, πριν τους κάνουμε μια μεγάλη επίθεση. Νομίζω, πάλι, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει» απάντησε.

Το βλέμμα του Νετανιάχου

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την πιθανότητα παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα και απάντησε πως«έχει μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Θα το συζητήσουμε, και αν είναι καλό, νομίζω ότι είναι καλό... Η Τουρκία ήταν εξαιρετική, και εκείνος ήταν εξαιρετικός κατά τη γνώμη μου. Για μένα, ήταν πολύ καλός» είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, τις «εντυπώσεις» έκλεψε το βλέμμα του Νετανιάχου, ο οποίος έχει επανειλημμένα έχει αποκλείσει ένα τέτοιο σενάριο. Το έντονο βλέμμα με το οποίο κοίταξε τον Τραμπ δεν ξέφυγε από τις κάμερες.

Οι συναντήσεις Νετανιάχου

Νωρίτερα ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τους Αμερικανούς υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, Κιθ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνάντησή τους ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην αδιέξοδη εκεχειρία στη Γάζα, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για τη δημιουργία μεταβατικής διακυβέρνησης και μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον παλαιστινιακό θύλακα, κάτι για το οποίο το Ισραήλ είναι απρόθυμο. Η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου είναι η έκτη τους τελευταίους 11 μήνες, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του και στη σημερινή ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται κυρίως τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και τις ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν και τον Λίβανο.

Η Ουάσινγκτον μεσολάβησε για εκεχειρίες και στα τρία μέτωπα, αλλά το Ισραήλ είναι επιφυλακτικό για τους εχθρούς του που ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους μετά την σημαντική αποδυνάμωσή τους στον πόλεμο.

{https://twitter.com/netanyahu/status/2005690456231796952}

{https://twitter.com/netanyahu/status/2005661579212136478}

Τι θέλει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «απλώς και μόνο για χάρη της», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ Ντέιβιντ Μένσερ στο Sky News.

Μιλώντας στον Αμερικανό ανταποκριτή Μαρκ Στόουν πριν από τη συνάντηση του Νετανιάχου - Τραμπ, ο Μένσερ τόνισε την αποτυχία της Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους ή τις σορούς τους ως βασικό λόγο για την μη προώθηση της συμφωνίας.

«Αυτό ήταν ένα βασικό μέρος της συμφωνίας για να φτάσουμε στη δεύτερη φάση και υπάρχει ακόμα ένας όμηρος στη Γάζα», είπε αναφερόμενος στη σορό του Ραν Γκβίλι, του οποίου οι γονείς συνόδευσαν τον Νετανιάχου στη Φλόριντα. Ο Μένσερ τόνισε ότι η Χαμάς «δεν έχει σταματήσει να είναι Χαμάς» παρά το γεγονός ότι έχει «υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό» από τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια.

«Μας επιτίθενται κάθε μέρα. Παραμένουν μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση. Και το κλειδί για την επόμενη φάση είναι ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Η Γάζα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και, κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, η Γάζα πρέπει να αποριζοσπαστικοποιηθεί. «Αυτό είναι η δεύτερη φάση. Δεν είναι απλώς να προχωράμε στην επόμενη φάση για χάρη της».

«Θέλουμε ειρήνη με τον Λίβανο»

Ο Νετανιάχου αναμένεται να αναφερθεί και στις ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας λόγω του Λιβάνου. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζει το Ιράν, ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί παρά την απαγόρευση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ ήταν υποχρεωμένη να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τις στρατιωτικές της υποδομές στην εκκενωμένη περιοχή.

Ο Μένσερ είπε ότι το Ισραήλ «θα λάβει μέτρα» εναντίον της ομάδας εάν δει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί και θα ενισχύσει τις θέσεις της, ειδικά νότια του Λιτάνι. «Θέλουμε ειρήνη με τον Λίβανο... αυτό θέλουμε. Αλλά, για το καλό του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να έχει μέλλον στο νότο αυτής της χώρας, ειδικά επειδή μας απειλεί» τόνισε.

Ο Νετανιάχου «παρακολουθεί στενά το Ιράν»

Ο Νετανιάχου θέλει να πιέσει για περισσότερα πλήγματα στο Ιράν ζητώντας να βρεθεί λύση στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό ισχύει, παρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι «εξαφάνισαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τον Ιούλιο.

«Ξέρουμε τι είναι. Δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μένσερ και πρόσθεσε πως «υποτάσσουν τον ίδιο τους τον λαό. Και νομίζω ότι θα είναι καλύτερο για όλους, συμπεριλαμβανομένου του λαού του Ιράν, αν ένα γενοκτονικό καθεστώς δεν θα είναι πλέον στην εξουσία».

Με πληροφορίες του SkyNews/CNN/NBC