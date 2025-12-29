Η σημερινή θα είναι η έκτη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου τους τελευταίους 11 μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην αδιέξοδη εκεχειρία στη Γάζα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έχει σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε πριν από λίγο καιρό πως ο Τραμπ τον είχε προσκαλέσει σε συνομιλίες, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για τη δημιουργία μεταβατικής διακυβέρνησης και μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, κάτι για το οποίο το Ισραήλ είναι απρόθυμο.

Η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, η έκτη τους τελευταίους 11 μήνες, θα πραγματοποιηθεί στο κλαμπ της παραλίας Μαρ-α- Λάγκο στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) και η ατζέντα των συνομιλιών θα περιλαμβάνει κυρίως τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και τις ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν και τον Λίβανο.

Η Ουάσινγκτον μεσολάβησε για εκεχειρίες και στα τρία μέτωπα, αλλά το Ισραήλ είναι επιφυλακτικό για τους εχθρούς του που ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους μετά την σημαντική αποδυνάμωσή τους στον πόλεμο.

Τα επόμενα βήματα για τη Γάζα

Στο κύριο θέμα των συνομιλιών, αυτό της Γάζας, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο τελικά προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα και την παραίτηση της Χαμάς από τον κυβερνητικό ρόλο της εκεί. Η πρώτη φάση της εκεχειρίας περιελάμβανε μερική αποχώρηση του Ισραήλ, αύξηση της βοήθειας και ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Ισραηλινός αξιωματούχος από τον κύκλο του Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα απαιτήσει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, κατά την οποία η Χαμάς θα κληθεί να επιστρέψει τη σορό και του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου, πριν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Η οικογένεια του νεκρού ομήρου, Ραν Γκβίλι, έχει ενταχθεί στην συνοδεία του πρωθυπουργού που επισκέπτεται την περιοχή και αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει δηλώσει ότι βλέπει το σχέδιο να προχωρά σύντομα.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, κάτι που αποτελεί επίσης προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ, λέγοντας ότι θα το κάνει μόνο όταν επιστραφούν τα λείψανα του Γκβίλι. Ο Τσακ Φράιλιτς, πολιτικός επιστήμονας στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχιου είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά καθώς τον Οκτώβριο αναμένεται να γίνουν εκλογές. «Δεν θέλει σύγκρουση με τον Τραμπ σε μια χρονιά εκλογών», δήλωσε ο Φράιλιτς, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. «Ο Τραμπ θέλει να προχωρήσει, και ο Μπίμπι (Νετανιάχου) θα πρέπει να κάνει κάποιους συμβιβασμούς».

Τα «αγκάθια»

Από την άλλη, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσινγκτον θέλει η μεταβατική κυβέρνηση που προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ, ένα Συμβούλιο Ειρήνης και ένα σώμα αποτελούμενο από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, δηλαδή, να συγκροτηθεί σύντομα για να κυβερνήσει τη Γάζα, πριν από την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης ασφαλείας που δόθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας και δεν φαίνεται να αποδέχονται τα πολύ πιο δύσκολα βήματα που προβλέπονται για την επόμενη φάση. Η Χαμάς, η οποία έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί πλήρως, επανακτά τον έλεγχό, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν οχυρωμένα στο μισό περίπου έδαφος.

Το Ισραήλ, από την άλλη, έχει δηλώσει ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί ειρηνικά, θα συνεχίσει τη στρατιωτική δράση για να την αναγκάσει να το κάνει. Ενώ οι μάχες έχουν υποχωρήσει, όμως, δεν έχουν σταματήσει εντελώς. Παρόλο που η εκεχειρία ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, κατά κύριο λόγο άμαχους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας, και Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει αντίστοιχα, τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Υπόθεση Λίβανος

Στον Λίβανο, η εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 έθεσε τέλος σε περισσότερο από ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και απαιτούσε τον αφοπλισμό της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, ξεκινώντας από περιοχές νότια του ποταμού, που αποτελεί σύνορο με το Ισραήλ. Όμως, ενώ ο Λίβανος έχει δηλώσει ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αποστολής εντός της προθεσμίας του τέλους του έτους για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η ομάδα έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις για κατάθεση των όπλων της.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η πρόοδος είναι μερική και αργή και πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, όπως λέει, έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την ανοικοδόμηση της Χεζμπολάχ.

Το ζήτημα του Ιράν

Το Ιράν, από την άλλη δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διεξήγαγε ασκήσεις πυραύλων για δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα. Ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά γνώριζε τις αναφορές για τις πυρηνικές δοκιμές και τόνισε πως θα θέσει το θέμα των δραστηριοτήτων της Τεχεράνης στον Τραμπ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ακόμα ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες του Ιράν να αναπτύξει όπλα, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τυχόν ισραηλινές απαιτήσεις ή ενέργειες σχετικά με το Ιράν. Σημειώνεται πως ο Τραμπ διέταξε τον Ιούνιο αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά έκτοτε έχει θέσει θέμα για μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες του Reuters/BBC/CNN/NBC