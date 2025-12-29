Τι κάνει… εντύπωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πολιτική αντιπαράθεση.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήθελε να πιει μια μπίρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει με ποιον αρχηγό κόμματος θα έπινε μια μπίρα, αν είχε ένα ελεύθερο απόγευμα.

«Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα έπινα μία μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και σας το λέω διότι μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά…», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν πολυδικαιολογείται, εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα που αυτός θεωρεί ότι σε έναν βαθμό εκφράζει μία ιστορία, ένα κόμμα το οποίο δεν θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό κόμμα», συμπλήρωσε, αλλά πρόσθεσε ότι προτιμά να περνά τον λίγο ελεύθερο χρόνο του, πέρα από την οικογένειά του, με «ανθρώπους οι οποίοι μου δίνουν χαρά και ευχαρίστηση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfay5layww69?integrationId=40599y14juihe6ly}