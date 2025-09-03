Games
Ακούστε το νέο τραγούδι της Lady Gaga για το «Wednesday»

Ακούστε το νέο τραγούδι της Lady Gaga για το «Wednesday» Φωτογραφία: Netflix
Η Lady Gaga μάς προσκαλεί να κάνουμε το Dead Dance.

Ετοιμαστείτε να χορέψετε τον Χορό των Νεκρών. To πρωί της Τετάρτης (3/09), η Lady Gaga κυκλοφόρησε -όπως το είχε υποσχεθεί- το νέο της τραγούδι με τίτλο «The Dead Dance» το οποίο βρίσκουμε στο soundtrack της δεύτερης σεζόν του Wednesday. Το τραγούδι θα ενσωματωθεί και στην ψηφιακή έκδοση του πρόσφατου επιτυχημένου άλμπουμ της Lady Gaga με τίτλο Mayhem.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του κομματιού δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς νωρίτερα σήμερα (3/09) κυκλοφόρησε και το δεύτερο μισό -τα υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια- της δεύτερης σεζόν του Wednesday με την Τζένα Ορτέγκα στον ομώνυμο ρόλο.

{https://youtu.be/ijvLnuf26w8?si=TthHvqtRiy519pbA}

Στα επεισόδια που μόλις έγιναν διαθέσιμα, θα δούμε και την πολυσυζητημένη συμμετοχή της Laga στον ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore.

Το Netflix μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία της Gaga ως Rosaline Rotwood, στην οποία τη βλέπουμε με λευκό φόρεμα, μακριά λευκά ξανθά μαλλιά και φρύδια στο ίδιο χρώμα. Στον ώμο της... αναπαύεται το Thing.

Entertainment

Το νέο τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που έχει σκηνοθετήσει ο Τιμ Μπάρτον και θα κάνει πρεμιέρα το απόγευμα της Τετάρτης.

Το τραγούδι γράφτηκε από την Lady Gaga, τον Andrew Watt και τον Henry Walter, και την παραγωγή έκαναν η Gaga, ο Watt και ο Cirkut.

Η ίδια έχει μοιραστεί ότι «η έμπνευση για το "The Dead Dance" ήταν ένας χωρισμός, και αφορούσε όλο αυτό που νιώθουμε μερικές φορές όταν τελειώνει μια σχέση· πώς το τέλος μιας σχέσης μπορεί να σκοτώσει την ικανότητά μας να ελπίζουμε για τον έρωτα. Έχει αυτό το πολύ ωραίο, φανκ ρυθμό από κάτω. Και έτσι δεν αφορά μόνο τη σχέση. Αφορά το να διασκεδάζεις με τους φίλους σου όταν έχεις περάσει κάτι δύσκολο και εκπληκτικό. Ανυπομονώ να το ακούσουν οι άνθρωποι».

