Σε πρώτη προβολή η εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Hall.

Οικογενειακώς στο θέατρο Παλλάς βρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, όπου προβλήθηκε σε πρώτη προβολή η εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

«Ήρθαμε εδώ με τους φίλους μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, με τους συνεργάτες και με όλους τους ανθρώπους που αγάπησαν αυτή τη συναυλία – για την οποία δώσαμε καρδιά και ψυχή-, ήταν ένα από τα όνειρά μου, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε μια επίσημη πρεμιέρα εδώ στο φανταστικό αυτό θέατρο», είπε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

