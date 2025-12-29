Οι επαφές Νετανιάχου έγιναν στη Φλόριντα πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Με τους Αμερικανούς υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών συναντήθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εικόνες που δημοσίευσε ο Νετανιάχου δείχνουν την εγκάρδια συνάντηση μεταξύ Χέγκσεθ και Νετανιάχου με τους δυο τους να χαμογελούν και να σφίγγουν το χέρι ο ένας του άλλου. Μια άλλη φωτογραφία τους δείχνει να κάθονται δίπλα σε άλλους αξιωματούχους.

{https://twitter.com/netanyahu/status/2005690456231796952}

Ο Νετανιάχου έκανε σχετική ανάρτηση και από τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα, επίσης σε ένθερμο κλίμα.

{https://twitter.com/netanyahu/status/2005661579212136478}

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο σε λίγη ώρα. Οι δυο τους αναμένεται να συζητήσουν τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα, μεταξύ άλλων.