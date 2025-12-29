«Οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που ψήφισαν ΝΔ για να φύγει η Αριστερά, γιατί σιωπούν; Αυτό είναι η εξέλιξη του «Μένουμε Ευρώπη»;»

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των υπουργών Θάνου Πλεύρη και Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις τους που, όπως υποστηρίζει, απαξιώνουν διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και ευθυγραμμίζονται με τη ρητορική της άκρας δεξιάς.

Σε ανακοίνωση, η Κουμουνδούρου κατηγορεί τους δύο υπουργούς ότι αμφισβητούν ανοιχτά τη διεθνή έννομη τάξη και τις πάγιες εθνικές θέσεις της χώρας. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη δήλωση του υπουργού Υγείας, ο οποίος χαρακτήρισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης –το οποίο η Ελλάδα αναγνωρίζει και στο οποίο διαχρονικά στηρίζει την επίλυση διεθνών διαφορών– ως «αδιάφορο αριστεροκρατούμενο σχήμα». Παράλληλα, καταλογίζει στον υπουργό Μετανάστευσης ότι ισχυρίζεται πως ευρωπαϊκά δικαστήρια και θεσμικά όργανα λειτουργούν «αντιδυτικά» και «αντιευρωπαϊκά», κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η ρητορική αυτή δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της άκρας δεξιάς, η οποία επιχειρεί να σχετικοποιήσει τις διεθνείς συμβάσεις, να αποδομήσει διεθνείς οργανισμούς και να αμφισβητήσει αποφάσεις που αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Χωρίς διεθνείς οργανισμούς, διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, σε ποιο κόσμο θα επιστρέψουμε; Αυτόν των παγκόσμιων πολέμων, της στέρησης ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, της καταπίεσης των ευάλωτων ομάδων; Στον κόσμο της ηγεμονίας της ακροδεξιάς και των ακροδεξιών.

Για τα δικά τους αδιέξοδα, για τις δικές τους αποτυχημένες πολιτικές, για τις δικές τους εμμονές, ευθύνονται όχι οι ίδιοι και οι αδιέξοδες πολιτικές τους, αλλά η Ευρώπη και τα κατάλοιπα της ηγεμονίας της Αριστεράς του παρελθόντος. Πόσο ανιστόρητη και ευθυνόφοβη είναι μια τέτοια ανάλυση…

Και ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης ήταν πάντα αυτοί που βλέπουμε και σήμερα: Πατενταρισμένοι ακροδεξιοί – εξουσιομανείς πρώτοι στις κωλοτούμπες μέχρι να κάτσουν στην καρέκλα του υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης που έχει λανσάρει τον εαυτό του ως μετριοπαθή, φιλελεύθερο, κεντρώο δεν ντρέπεται λίγο γι’ αυτή την κατάντια; Οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που ψήφισαν ΝΔ για να φύγει η Αριστερά, γιατί σιωπούν; Αυτό είναι η εξέλιξη του «Μένουμε Ευρώπη»;»