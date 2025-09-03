Games
Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…» Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @alexandra.nika
Η αποκάλυψη της Αλεξάνδρα Νίκα που «ραγίζει» καρδιές.

Μια ξεχωριστή ανάρτηση, έκανε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα, στην οποίο αναφέρει πως πρόσφατα, βίωσε μια έντονη περίοδο στη ζωή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας, η Αλεξάνδρα Νίκα με τον –πλέον – σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό, περίμεναν το δεύτερο παιδάκι τους, ωστόσο, όπως η ίδια έκανε γνωστό, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το νιόπαντρο ζευγάρι, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, βάπτισε στη Μύκονο το Βασίλη, το πρώτο τους παιδί, στα πλαίσια μιας λιτής τελετής με λιγοστούς καλεσμένους την οικογένεια και τους φίλους τους.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα η Αλεξάνδρα Νίκα, προχώρησε σε μια αποκαλυπτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσίευσή της, περιείχε φωτογραφικό υλικό από την όμορφη τελετή για τη βάφτιση του Βασίλη στη Μύκονο, μαζί με την αποκάλυψη πως υπέστη αποβολή.

Η λεζάντα της ανάρτησής της, ήταν περιεκτική, ωστόσο άκρως συγκινητική. Η ίδια, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, φαίνεται το εκκλησάκι όπου έλαβε χώρα η βάφτιση, ενώ αμέσως μετά παρουσιάζει την οικογένειά της. την ίδια με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το μικρό Βασίλη να περπατούν πιασμένοι από το χέρι.

Η δημοσίευσή της:

{https://www.instagram.com/p/DOJZV6_kWsS/?img_index=1}

