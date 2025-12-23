Τεράστια ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.

Περισσότερο απέραντο πάρκινγκ παρά εθνική οδό θυμίζει η Αθηνών - Λαμίας, αφού τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Αργά το απόγευμα, η Τροχαία αποφάσισε τελικά να επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και να μην εκτρέπει την κυκλοφορία στον κόμβο της Ριτσώνας, κάτι που αρχικά αρνούνταν παρότι οι αγρότες των μπλόκων της Θήβας και του Κάστρου Βοιωτίας είχαν δώσει επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν ακόμα ουρές χιλιομέτρων, τόσο στον κόμβο της Ριτσώνας, όσο και στο Σχηματάρι, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού εκεί τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Τα πλάνα από drone, που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega αποτυπώνουν το χάος στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, αφού τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρά μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι.

