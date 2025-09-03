Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε οτι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα

Η προσωπική αποκάλυψη του νικητή του Survivor για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε μέσω instagram ότι οι γιατροί του διέγνωσαν «αιφνίδια βαρηκοΐα», μια ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια ακοής που συνήθως εμφανίζεται σε ένα αυτί.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ενώ η θεραπεία που ξεκίνησε περιλαμβάνει αντιβίωση και πιθανώς άλλες ιατρικές παρεμβάσεις. «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών» έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφίες από τις εξετάσεις του.

«Διάγνωση; Αιφνίδια βαρηκοΐα. Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς» έγραψε.

Ο Σάκης Κατσούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης και της αυτοφροντίδας. «Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ειναι η αιφνίδια βαρηκοϊα;

Η αιφνίδια βαρηκοΐα, ή αλλιώς ξαφνική κώφωση, είναι μια απότομη απώλεια ακοής, συνήθως σε ένα αυτί, που συμβαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή τρεις ημέρες και χαρακτηρίζεται από πτώση της ακοής τουλάχιστον 30 dB σε τρεις συνεχόμενες συχνότητες.

Θεωρείται επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση επίσκεψη σε Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ), καθώς η έγκαιρη θεραπεία (συνήθως με στεροειδή) αυξάνει τις πιθανότητες για ανάκτηση της ακοής. Συχνά συνοδεύεται από εμβοές (βουητό), αίσθημα πληρότητας στο αυτί ή ίλιγγο.