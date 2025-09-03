Games
O θρυλικός Marc Almond επιστρέφει στην Αθήνα για δύο εμφανίσεις

O θρυλικός Marc Almond επιστρέφει στην Αθήνα για δύο εμφανίσεις
Ο Marc Almond έρχεται στη σκηνή του Gazarte τον Οκτώβριο.

Ο θρυλικός Marc Almond, η εμβληματική φιγούρα της βρετανικής synth-pop και new wave σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Gazarte Ground Stage, την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου!

Με μια καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια και έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του μέσα από τους Soft Cell αλλά και τη solo πορεία του, ο Marc Almond ανεβαίνει στη σκηνή του Gazarte για να μας ταξιδέψει με τις διαχρονικές του επιτυχίες όπως τα Tainted Love, Say Hello, Wave Goodbye, Something’s Gotten Hold of My Heart, The Days of Pearly Spencer και πολλές ακόμα.

{https://youtu.be/XZVpR3Pk-r8?si=JsVv-HC_lHlLryjk}

Με την αξεπέραστη θεατρικότητα, την ιδιαίτερη αισθητική και τη βαθιά συναισθηματική του ερμηνεία, ο Marc Almond υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες πάθος, αναμνήσεις και αυθεντική βρετανική glam ατμόσφαιρα.

Η φωνή των περίφημων Soft Cell και των Marc and the Mambas. Πρόκειται για έναν πραγματικά μεγάλο τραγουδιστή. Τα σπουδαία φωνητικά του χαρίσματα συνδυάζονται με την ακαταμάχητη ικανότητα του να μετατρέπει σε θρίαμβο ατμοσφαιρικότητας ακόμη και το πιο αδιάφορο τραγούδι.

{https://youtu.be/b6_9VGXsXOY?si=MEaw79SVIAbKtmDy}

Ταράτσα του Φοίβου: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι καλλιτέχνες για τον Σεπτέμβριο

Ταράτσα του Φοίβου: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι καλλιτέχνες για τον Σεπτέμβριο

Οι διασκευές παίζουν μεγάλο ρόλο στην καριέρα του Almond. Από το Tainted love ως το Days of Pearly Spencer, επιλέγει με προσοχή ξεχασμένα, αλλά ιδιόμορφα οικεία τραγούδια και στην κυριολεξία τα ανασταίνει και τους χαρίζει την πνοή του. Days of Pearly Spencer, Tainted Love, Something's Gotten Hold of my Heart, A Lover Spurned, I Feel Love, οι μοναδικές διασκευές του στα τραγούδια του Jacques Brel όπως το If You Go Away και άλλες μεγάλες επιτυχίες, θα ακουστούν στις δύο μοναδικές εμφανίσεις του στο Γκάζι.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ήταν τον Απρίλιο του 2023 στο Christmas Theater.

Τιμές Εισιτηρίων:
Προπώληση: 45€
Ταμείο: 50€

Ώρα προσέλευσης: 20:30
Ώρα έναρξης: 21:30

Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι

