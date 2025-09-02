Ταράτσα του Φοίβου: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι καλλιτέχνες για τον Σεπτέμβριο

Ποδαρικό στην Ταράτσα του Φοίβου τον Σεπτέμβριο κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Ταράτσα του Φοίβου, το αγαπημένο στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως, επιστρέφει τις Τετάρτες του Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες.



Με θίασο ανανεωμένο και ημιπαράφρονα, κείμενα σπαρταριστά, καλλιτεχνικό επιτελείο multi-universe και ορχήστρα υπερωκεανίου θα τα πει όλα, θα γελάσει με όλα, θα καλέσει τους φίλους της και θα τραγουδήσει, σηκώνοντας το ποτήρι της -και κάποια φρύδια.

Ταρατσάρχης και οικοδεσπότης, συγγραφέας, στιχοπλόκος και ρεσεψιονίστ ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Multitasker, πολυεργαλείο, ποιητής, μίμος και τα πάντα ανατρέπων ο εκ των ων ουκ άνευ Θανάσης Αλευράς.

Για δεύτερη χρονιά μαζί τους η κάστα ντίβα της κωμωδίας, το σκηνικό τέρας, η ποθητή κι εκτυφλωτική Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Για πρώτη φορά ο κωμικός σίφουνας, ο ηθοποιός-αστερισμός, ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωπος, ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Κα βεβαίως, η μεγάλη επιστροφή! Το κορίτσι που ξεκίνησε από δω και πλέον ταξιδεύει φτιάχνοντας κήπους και παραδείσους με τη φωνή και με το μαγικό της είναι: η Νεφέλη Φασούλη.

Επίσης στη σκηνή τρεις θαυμάσιοι νέοι χορευτές: η Έλσα Σίσκου, ο Θάνος Ραγκούσης και ο Μιχάλης Κριεμπάρδης.

Και κάθε βδομάδα εκτάκτως καλεσμένοι κορυφαίοι και νεότεροι του τραγουδιού, της κωμωδίας, της ταχυδακτυλουργίας, των ακροβατικών, του drag show.

Σκηνοθέτης -των μεγάλων επιτυχιών- ο επικολυρικός, δεκαπεντασύλλαβος, απογειωμένος Άγγελος Τριανταφύλλου.

Δείτε τους καλεσμένους της Ταράτσας του Φοίβου για το Σεπτέμβριο

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ

SOPHIE LIES

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

ΒΕΒΗΛΟΣ

ΤΙΝΥ JACKAL

MΙΧΑΛΗΣ MΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

ΒΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ

BILLIE KARK

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

JΕΡΟΜΕ KALUTA

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Πληροφορίες





Η Ταράτσα του Φοίβου

Θέατρο Άλσος

Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ ΖΩΝΗ: 35€

Β΄ ΖΩΝΗ: 30€

Γ΄ ΖΩΝΗ: 25€

Δ΄ ΖΩΝΗ: 20€

ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ: 15€

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Φοίβος Δεληβοριάς

Θανάσης Αλευράς

Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Πάνος Παπαδόπουλος

Νεφέλη Φασούλη

Μαζί τους:

Έλσα Σίσκου

Θάνος Ραγκούσης

Μιχάλης Κριεμπάρδης



ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Γιάννης Δίσκος: Ενορχηστρώσεις - Πνευστά

Σωτήρης Ντούβας: Τύμπανα

Κωστής Χριστοδούλου: Πλήκτρα

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Κιθάρες

Yoel Soto Gonzalez: Μπάσο

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Κείμενα: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Άγγελος Μέντης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Χορογραφίες: Εύη Σούλη

Ηχοληψία : Γιάννης Πετρόλιας

Ηχολήπτης Σκηνής: Νίκος Κόλλιας

Φωτισμοί / Σχεδιασμός: Παναγιώτης Τσεβρένης

Φωταγραφίες - Video: Δημήτρης Μακρής

Artwork: Μυρτώ Δεληβοριά

Video Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος Γαμπιεράκης

Φιλικό Αρχείο: Σιδερής Πρίντεζης

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Χτενίσματα Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης