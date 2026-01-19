«Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη», σημειώνει ο Νίκος Πλακιάς. Όσα του απάντησε ο Δεληβοριάς.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τις νέες δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Την σκυτάλη πήρε ο Νίκος Πλακιάς ο οποίος άσκησε σφοδρή κριτική στον Φοίβο Δεληβοριά.

«Η ζημιά έγινε, Φοίβο, και είναι ανυπολόγιστη» του έγραψε συμπληρώνοντας: «Εσύ δεν ήσουν Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

Τριάντα υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: «Εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας».

Η απάντηση του Δεληβοριά ήρθε σε ήπιο τόνο τονίζοντας πως εξακολουθεί να στηρίζει όλους τους συγγενείς των Τεμπών.