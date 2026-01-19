Για το νέο της πολιτικό βήμα μίλησε σε πρωινή εκπομπή η Μαρία Καρυστιανού. Αναφέρθηκε στον νέο πολιτικό φορεά αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα.

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης» χαρακτήρισε το ζήτημα των αμβλώσεων η Μαρία Καρυστιανού σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN το πρωί της Δευτέρας.

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της, όμως στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει ένα άλλο ηθικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα» πρόσθεσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsi16z1cdvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Παύλος Μαρινάκης: Τ ο πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό

«Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Χαρακτηρισμοί από το παρελθόν Δεξία - Αριστερά»

«Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν. Δεν θα ήθελα να βάλω ταμπέλες γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα, την ίδρυση του οποίου θα ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Οι αξίες δεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως το νέο κίνημα δεν είναι μονοθεματικό.

«Το κύριο και το πρωτεύουν είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος δικαίου», ανέφερε.

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας αλλά να μπει στη Βουλή το κίνημα των πολιτών. Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητους πολίτες που δεν θα έχουν βγει από τον πολιτικό σωλήνα», ανέφερε ενώ πρόσθεσε πως δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα.

«Δεν θα είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsgvqa5jjs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανείς»

«Δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η επίθεση» ανέφερε ενώ προχώρησε σε επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας «Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής που μας έφερε στα μνημόνια δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για “χρυσόψαρο”. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα θα γίνει με έναν τρόπο δημοκρατικό. Αν χρειαστούμε ενίσχυση θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών», απάντησε σε ερώτηση για τους τρόπους χρηματοδότησης από τον πολιτικό σχηματισμό.

Κλείνοντας ανέφερε «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα με τα όσα υπήρχαν».