Δηλώσεις έκανε η Μαρία Καρυστιανού σήμερα τονίζοντας πως «δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας». Τι είπε για την δικαιοσύνη στην Ελλάδα και για το εάν θέλει να κυβερνήσει.

Στις δηλώσεις της σήμερα στο OPEN, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε ένα κόμμα χωρίς ταμπέλες, με συγκεκριμένες αξίες και με ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

«Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν. Δεν θα ήθελα να βάλω ταμπέλες γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα, την ίδρυση του οποίου θα ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Οι αξίες δεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως το νέο κίνημα δεν είναι μονοθεματικό.

«Το κύριο και το πρωτεύουν είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος δικαίου», ανέφερε.

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας αλλά να μπει στη Βουλή το κίνημα των πολιτών. Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητους πολίτες που δεν θα έχουν βγει από τον πολιτικό σωλήνα», ανέφερε ενώ πρόσθεσε πως δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν θα είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsgvqa5jjs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η επίθεση» ανέφερε ενώ προχώρησε σε επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας «Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής που μας έφερε στα μνημόνια δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για “χρυσόψαρο”. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα θα γίνει με έναν τρόπο δημοκρατικό. Αν χρειαστούμε ενίσχυση θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών», απάντησε σε ερώτηση για τους τρόπους χρηματοδότησης από τον πολιτικό σχηματισμό.

Κλείνοντας ανέφερε «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα με τα όσα υπήρχαν».