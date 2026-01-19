Οι συγγενείς των θυμάτων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «διευκολύνει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές».

Με γραπτή δήλωση στον Τύπο απάντησε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών στην πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με την τροποποίηση σύμβασης που υπέγραψε από τον Απρίλιο του 2022 το Ελληνικό δημόσιο με την HELLENIC TRAIN.

Απορρίπτοντας την σχετική πρόσκληση που απευθύνθηκε στον Σύλλογο στις 14 Ιανουαρίου, οι συγγενείς των θυμάτων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «διευκολύνει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές».

Αναλυτικά, η δήλωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών για την ανανέωση της σύμβασης του Δημοσίου με την HELLENIC TRAIN:

«Σαν να μην έφτανε που ένας από τους βασικούς ενόχους για το Έγκλημα των Τεμπών βλέπει τα στελέχη του να πέφτουν στα μαλακά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα,



Σα να μην έφτανε ο αυταρχισμός, και η τρομοκρατία με τα οποία αντιμετωπίζει η Hellenic Train τους υπαλλήλους της όταν προειδοποιούν για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας,



Τώρα έρχεται η κυβέρνηση, να προσφέρει και νέα "δώρα" στη Hellenic Train με την τροποποίηση της σύμβασης, που είχε υπογράψει το Δημόσιο με την εταιρεία τον Απρίλιο του 2022, και την κατάθεση της προς ψήφιση την εβδομάδα που πέρασε.



Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, από τη μια συνεχίζονται οι προκλητικές επιδοτήσεις των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προσαυξημένες, και μάλιστα με ταχύτερη πλέον καταβολή της επιδότησης, όχι ανά εξάμηνο αλλά με μηνιαίες προκαταβολές, ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπεται στην εταιρεία να ρυθμίζει/αυξάνει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση.



Και από την άλλη δίνεται παράταση στις επενδύσεις που οφείλει να πραγματοποιήσει η εταιρεία σε τεχνολογικά συστήματα, τις οποίες υποτίθεται ότι έπρεπε με βάση τη σύμβαση να είχε υλοποιήσει έως 31/12/2024. Τώρα, η ημερομηνία μεταφέρεται στις 31/12/2027 με ανοχή ενός έτους! Συνεχίζεται δηλαδή η πρακτική των αναιτιολόγητων παρατάσεων όπως αυτές που κόστισαν τις ζωές 57 συνανθρώπων μας. Ενώ, ταυτόχρονα, αναγκαία έργα καθυστερούν, όπως π.χ. τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών του «Daniel» στη Θεσσαλία, που προγραμματίζουν τώρα ότι θα τελειώσουν από τον Αύγουστο του 2026 έως τον Δεκέμβρη του 2028.



Όσο και να χαϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως άλλωστε έκαναν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, όσο και αν το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα κέρδη τους, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές στο σιδηρόδρομο και αλλού, εμείς θα επιμένουμε να αποκαλυφθούν και να καταδικαστούν όλοι όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία των αγαπημένων μας.



Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Προηγήθηκε πρόσκληση προς τον Σύλλογο από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου ο Σύλλογος να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Μεταφορών «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ήδη μετονομασθείσας σε «HELLENIC TRAIN - ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HELLENIC TRAIN A.E.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών».