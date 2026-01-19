Το ΠΑΣΟΚ έχει προοδευτικό πρόγραμμα και τα πρόσωπα να το υλοποιήσουν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ.Τραμπ δεν ήρθε τώρα, έχει ξαναβγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη δεν προετοιμάστηκε, ενώ είχε πριν από λίγα χρόνια την εμπειρία μιας αποσταθεροποιητικής πολιτικής από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την στρατηγική του κόσμου απέναντι στο διεθνές δίκαιο», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τη Γροιλανδία.

Επιπλέον, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη όφειλε να έχει κινηθεί στην κατεύθυνση «αυτονομίας σε επίπεδο ευρωστρατού και εξωτερικής πολιτικής, αυτονομίας σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας, ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης ώστε να μην είναι εξαρτώμενη ενεργειακά από τη Ρωσία, στρατιωτικά από τις ΗΠΑ και παραγωγικά σε ένα βαθμό από την Κίνα. Η ηγεσία της Ευρώπης και η κυρία φον ντερ Λάιεν έχει δείξει αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν ώθησε μπροστά το όραμα της ενωμένης Ευρώπης. Και να το βάλω και σ’ ένα άλλο περιβάλλον: Τελικά το συμφέρον μας ως μια χώρα της περιφέρειας που έχουμε απέναντί μας μια αναθεωρητική δύναμη, την Τουρκία που και αυτή θέλει να αλλάξει τη γεωπολιτική της ισχύ και δημιουργεί συνεχώς συνθήκες αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, δεν μας συμφέρει η Ευρώπη να αποκτήσει ένα ενιαίο δόγμα ασφάλειας; Αλλά με εργαλεία, όχι στη θεωρία. Άρα, ευρωστρατό και κοινή εξωτερική πολιτική. Μας συμφέρει».

Ενόψει της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι οι κινητοποιήσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα είχαν τη στήριξη της κοινωνίας γιατί οι πολίτες συμμερίζονται τις αγωνίες του και τα προβλήματά τους που οδηγούν σε ερήμωση της υπαίθρου.

«Αν βλέπατε ότι οι "γαλάζιοι" του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στήριξη των πολιτικών, επέτρεψαν να φαγωθούν εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη σας και από την τσέπη κάθε τίμιου παραγωγού, δεν θα αντιδρούσατε; Όταν βλέπετε να η πράσινη ενεργειακή μετάβαση σε όλη την Ευρώπη να μεταφράζεται και σε ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών με αποτέλεσμα φθηνό ρεύμα στην παραγωγή αλλά κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα όπου τα πήραν όλα, -τα περισσότερα-, οι ολιγάρχες; Όταν βλέπετε να έχουν αυξηθεί 20-30-40% συντελεστές παραγωγής και το πρόγραμμα νέων αγροτών από 17.000 αιτήσεις να συρρικνώνεται στις 6.000 σε τρία χρόνια, γιατί οι νέοι πια δεν μπαίνουν στο επάγγελμα, τι θα κάνατε; Θα καθόσασταν σπίτι σας;», αναρωτήθηκε.

Μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της μεγάλης διασποράς της ευλογιάς και της καταστροφής πολύ μεγάλου μέρους του ζωικού κεφαλαίου της χώρας: «Ευλογιά έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Πρώτη φορά έχει τέτοια διασπορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν παράνομες ελληνοποιήσεις. Δεν μπλόκαραν όσο γρήγορα θα έπρεπε τις περιοχές. Και, βέβαια, δεν αξιοποίησαν ούτε το εμβόλιο για τοπικούς εμβολιασμούς. Τι θα πει λοιπόν σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στους κτηνοτρόφους;»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην αλληλογραφία Κομισιόν και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ήρθε στη δημοσιότητα από τις πρωτοβουλίες της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ε. Λιακούλη, και για την οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να μιλήσει.

«Έχουμε αλληλογραφία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τους τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς. Άρα, τι μας λένε τώρα; Ρωτώ τον κ. Μητσοτάκη από την εκπομπή σας: Δεν γνωρίζει την ύπαρξη αυτή της αλληλογραφίας; Και αν την γνωρίζει γιατί δεν απαντά τόσο καιρό στα ερωτήματα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και σε μένα; Γιατί έχει κάνει αυτή την επιλογή καταστρέφοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα; Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρεοκοπήσει. Δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης ζωικού κεφαλαίου. Και όσα υπάρχουν, δεν δύνανται να κάνουν μια τέτοια μεγάλη αντικατάσταση».

Σχετικά με το τρέχον πολιτικό περιβάλλον, ο Ν. Ανδρουλάκης ανέδειξε ως διακύβευμα: «Στις εκλογές ψηφίζουμε κυβέρνηση. Αν θέλουμε κυβέρνηση με πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, με πρόγραμμα και λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει και προοδευτικό λόγο και πρόγραμμα και λύσεις και τα πρόσωπα που μπορούν να το υλοποιήσουν».

Και αποδόμησε τα κυβερνητικά πεπραγμένα: «Σταθερότητα τι σημαίνει; Σταθερότητα σημαίνει αποδοχή της διαφθοράς; Σταθερότητα σημαίνει αποδοχή του να αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία το κράτος ως λάφυρο; Σταθερότητα σημαίνει να έχει καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος και να έχουμε ακρίβεια στα ύψη; Αυτό δεν είναι σταθερότητα».

«Πρέπει να δούμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ τι κάνουμε. Σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στο κοινωνικό κράτος, στην εξωτερική πολιτική, πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να έχουμε ένα καθαρό, ευθύ λόγο, χωρίς περιστροφές. Ένα λόγο που θα ξανασυγκινήσει τον κόσμο, γιατί θα δει αποτέλεσμα» πρόσθεσε κληθείς να περιγράψει πιο αναλυτικά το κάλεσμα που απηύθυνε το Σάββατο ενόψει του συνεδρίου του κόμματος.

«Η προσυνεδριακή μας διαδικασία θα είναι ανοικτή και για άλλους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, άρα θα μπορούν να συμμετέχουν, να πουν την άποψή τους και, αν θέλουν, να συμμετέχουν και στο συνέδριό μας, ώστε να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο, ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός» σημείωσε.

«Έχω πει πολλές φορές ότι κάτι που αθροίζεται μπορεί και να μην πολλαπλασιάζεται, αλλά μπορεί στο τέλος και να διαιρείται. Για να δει η κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα πραγματική, όχι ελπίδα της κοροϊδίας και του "λέμε ότι θα τα αλλάξουμε όλα και ερχόμαστε και κάνουμε μία από τα ίδια" με αποτέλεσμα την απογοήτευση, την αγανάκτηση και στο τέλος την επιλογή του καναπέ -τα είδαμε και αυτά-, πρέπει να υπάρχει ένας προοδευτικός λόγος, αξιόπιστος, σοβαρός, προγραμματικός. Προφανέστατα, κάποιοι μπορεί να έχουν την ταμπέλα του προοδευτικού, αλλά να μην υπηρετούν έναν τέτοιο ρόλο. Οπότε, η αξία της συζήτησης αυτής έχει να κάνει και με το παρόν, αλλά και με τα πεπραγμένα του κάθε προσώπου και του κάθε σχήματος. Δηλαδή, εάν ένα πρόσωπο πολιτικά έχει κριθεί και συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι με καταστροφικά αποτελέσματα, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει την ευρύτερη προσπάθεια» επισήμανε.

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη διάσταση της πολιτικής ηθικής.

«Ο λαός πέρασε μνημόνια, γιατί η χώρα έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας. Τι περιμένει λοιπόν αυτός ο λαός μετά τα μνημόνια; Ανάπτυξη, δικαιοσύνη, δίκαιο μέρισμα της ανάπτυξης κι ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει αλλάξει. Δηλαδή τι ήρθε να πει ο κ. Μητσοτάκης; ‘’Δικαιολογείστε με γιατί κάνω ό,τι έκαναν και πριν τα μνημόνια’’; Για εμένα αυτό είναι μια καταστροφική παραδοχή. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και ο ίδιος είναι αμετανόητοι. Μετά τα μνημόνια έπρεπε οι πολιτικοί να ξέρουν. Η διαφθορά είναι τεράστιο ζήτημα. Το πολιτικό ήθος είναι τεράστιο ζήτημα. Ο σεβασμός στους θεσμούς είναι τεράστιο ζήτημα. Διότι όπως η οικονομική κρίση έφερε τα μνημόνια, μπορεί μια θεσμική κρίση να ξαναφέρει μνημόνια και να μετουσιωθεί σε οικονομική κρίση. Για εμένα η ηθική σύγκρουση και η σύγκρουση για την ανασυγκρότηση των θεσμών δεν είναι ένα ζήτημα, είναι ο πυρήνας του προβλήματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε.