Έντονες αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Έντονη είναι η αντίδραση από τα κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, το ΚΚΕ και τα στελέχη τους, στα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πως αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά χρησιμοποίησαν σκληρή «γλώσσα» εναντίον της, κάνοντας λόγο για «σκοταδισμό» και για απόψεις που είναι συμβατές μόνο με την ακροδεξιά.

ΠΑΣΟΚ: «Το θέμα λύθηκε το ’86»

Άμεσα αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που το πολύ μακρινό 1986 ως κυβέρνηση έλυσε οριστικά το ζήτημα νομιμοποιώντας της αμβλώσεις, στα όσα είπε η κ.Καρυστιανού. Με ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε πως «πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».

«Οι γυναίκες αποφασίζουν για το σώμα τους και την ζωή τους. Θέλουμε περισσότερα δικαιώματα. Όχι λιγότερα, σημείωσε με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας στο Open, μίλησε ανοιχτά για «ακροδεξιές απόψεις», συμπληρώνοντας πως αντίστοιχες απόψεις έχει εκφράσει εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλέυρης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Μόνο οι ακροδεξιοί δεν το αποδέχονται»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση της Κουμουνδούρου, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ταυτίζει τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού με την άκρα δεξιά.

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παππάς, με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα. «Επιτρέψτε μου. Μιλάω ως πατέρας. Έχω δυο κόρες. Το τι θα κάνουν με το σώμα τους θα το αποφασίσουν οι ίδιες. Τίποτα σχετικό δε θα μπει σε διαβούλευση και ψηφοφορία. Αυτά για την ώρα», τόνισε ο κ.Παππάς.

ΚΚΕ: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της. Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας.

Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες», σημείωσε σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

Σκληρή γραμμή από Αχτσιόγλου-Σακελλαρίδη

Με σκληρό τρόπο σχολίασαν τα λεγόμενα της κ.Καρυστιανού η Έφη Αχτσιόγλου και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί ότι οι αμβλώσεις "είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου".

Η δήλωση είναι προβληματική για 4 λόγους :

1. Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες.

2. Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες.

3. Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας - μειοψηφίας.

4. Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτο δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση», σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως «Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία.

Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».