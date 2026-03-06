Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ με αφορμή την αποστολή δύο F16 και πυραύλων Patriot στη βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας.

Το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «κάνει φύλλο και φτερό» τα επιχειρήματα που είχαν προβληθεί για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, η οποία –όπως σημειώνει– παρουσιάστηκε ως μέτρο για την «προστασία του κυπριακού ελληνισμού». Κατά το ΚΚΕ, η συγκεκριμένη κίνηση συνιστά νέα κλιμάκωση της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει ότι η αναφορά σε πιθανή απειλή κατά της Βουλγαρίας από το Ιράν διαψεύδει, όπως υποστηρίζει, τον εφησυχασμό που –κατά την εκτίμησή του– καλλιεργεί η κυβέρνηση και ορισμένοι αναλυτές. Όπως αναφέρει, τις προηγούμενες ημέρες διατυπώνονταν εκτιμήσεις ότι η βάση της Σούδας βρίσκεται «μακριά» ή στο «όριο του βεληνεκούς» των ιρανικών πυραύλων.

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ κάνει λόγο για αυξημένο κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ήδη πολλαπλά πολεμικά μέτωπα. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινούνται προς τη Βόρεια Ελλάδα δεν προορίζονται μόνο για την επιτήρηση της Βουλγαρίας, αλλά και για τη φύλαξη αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η βάση της Αλεξανδρούπολης.