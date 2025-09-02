Off The Hook Festival 2025: Δείτε το full line up και για τις δύο ημέρες

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου!
Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex).
Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.
Στο φετινό, μεγάλο φεστιβάλ θα βρούμε:
- 2 stages
- Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
- 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής
- Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!
Το Full Line up του Off The Hook Festival 2025
Day 1 - Παρασκευή 12/09
- Dani Gambino
- Conway The Machine (US)
- Εθισμός
- Paky (IT)
- Stolen Mic
- Dirty Dike (UK)
- Jam Baxter (UK)
- Jeru The Damaja (US)
Katohos
- Aeon
Day 2 - Σάββατο 12/09
- Bloody Hawk
- Morad (ES)
- M Huncho (UK)
- Novel 729
- Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
- Immune
- Νέγρος του Μοριά
- Tsaki
- Nume
- Lunar
Πληροφορίες
Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Athens Olympic Sports Complex
Εισιτήρια εδώ
Παροχές VIP εισιτηρίων:
- Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο
- Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar
- Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)
- Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival
Περισσότερες πληροφορίες εδώ