Off The Hook Festival 2025: Δείτε το full line up και για τις δύο ημέρες

Όλα είναι έτοιμα για το Off The Hook Festival, το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας.

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου!



Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex).



Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.



Στο φετινό, μεγάλο φεστιβάλ θα βρούμε:

2 stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το Full Line up του Off The Hook Festival 2025



Day 1 - Παρασκευή 12/09

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Katohos Aeon

Day 2 - Σάββατο 12/09

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar

Πληροφορίες



Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex

Εισιτήρια εδώ



Παροχές VIP εισιτηρίων:



- Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

- Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

- Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

- Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

Περισσότερες πληροφορίες εδώ