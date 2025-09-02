Games
Off The Hook Festival 2025: Δείτε το full line up και για τις δύο ημέρες

Όλα είναι έτοιμα για το Off The Hook Festival, το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας.

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου!

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex).

Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Στο φετινό, μεγάλο φεστιβάλ θα βρούμε:

  • 2 stages
  • Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής
  • Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το Full Line up του Off The Hook Festival 2025


Day 1 - Παρασκευή 12/09

  • Dani Gambino
  • Conway The Machine (US)
  • Εθισμός
  • Paky (IT)
  • Stolen Mic
  • Dirty Dike (UK)
  • Jam Baxter (UK)
  • Jeru The Damaja (US)
    Katohos
  • Aeon

unnamed_-_2025-09-02T130641.677_a2e7d.jpg

Day 2 - Σάββατο 12/09

  • Bloody Hawk
  • Morad (ES)
  • M Huncho (UK)
  • Novel 729
  • Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
  • Immune
  • Νέγρος του Μοριά
  • Tsaki
  • Nume
  • Lunar

{https://youtu.be/EFCESDcaX7Y?si=YhIpQVciPYE7fS3y}

Πληροφορίες

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Athens Olympic Sports Complex

Εισιτήρια εδώ

Παροχές VIP εισιτηρίων:

- Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο
- Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar
- Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)
- Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Off The Hook Festival: Το απόλυτο hip hop event επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ

Off The Hook Festival: Το απόλυτο hip hop event επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ

Entertainment
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025: Μια επετειακή διοργάνωση αντάξια των 70 χρόνων του

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025: Μια επετειακή διοργάνωση αντάξια των 70 χρόνων του

Entertainment
11ο Burger Fest: Μπέργκερ και παράλληλες δράσεις στο Γκάζι

11ο Burger Fest: Μπέργκερ και παράλληλες δράσεις στο Γκάζι

Entertainment
Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Entertainment

