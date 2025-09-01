Off The Hook Festival: Το απόλυτο hip hop event επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ

Το Off The Hook Festival, είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας.

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. H ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση θα γίνει στο ΟΑΚΑ, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά» στο Athens Olympic Complex του ΟΑΚΑ.



Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.



Το φετινό Off The Hook Festival θα περιλαμβάνει:

2 stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Ήδη από τα πρώτα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, ξέρεις ότι αυτό το διήμερο, δεν πρέπει να το χάσεις:



Morad (ES)

Bloody Hawk

M Huncho (UK)

Εθισμός

Dani Gambino

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Jeru The Damaja

Νέγρος του Μοριά

Κάτοχος

Stolen Mic & Dj Burn One

Aeon

Lunar

Πληροφορίες



Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex

Παροχές VIP εισιτηρίων:



- Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

- Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

- Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

- Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

