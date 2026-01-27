Ο Φοίβος Δεληβοριάς κάθε Σάββατο στο Κύτταρο, για λίγες παραστάσεις.

Ύστερα από ενάμιση χρόνο συναυλιακής απουσίας από την Αθήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς επέστρεψε στο αγαπημένο του Κύτταρο με μία sold out πρεμιέρα, γεμάτη ενθουσιασμό, κέφι, παλμό αλλά και στιγμές καθαρής συγκίνησης!

Μαζί του ο Κωστής Χριστοδούλου ή «Το Πράγμα» στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας στα τύμπανα, οι δύο σπουδαίοι συνεργάτες τουπου, «κάθε νότα τους, κάθε μουσική τους λέξη είναι ένας κόσμος παραπέρα», όπως τους σύστησε ο ίδιος ο Φοίβος στη σκηνή.

Οι τρεις τους ταξίδεψαν την προηγούμενη σεζόν σε ολόκληρη την Ελλάδα ανάβοντας φωτάκια σε δεκάδες σημεία του «Χάρτη» και τώρα, ηχητικά συμπαγείς και καλοκουρδισμένοι έως εκεί που δεν παίρνει, μεταφέρουν ως τρίο στη σκηνή του Κυττάρου τις κοινές εμπειρίες τους, το δέσιμό τους, τον πλούσιο ηχητικό κόσμο τους και την απίστευτη δεξιοτεχνία τους, που μπορεί να υποκαταστήσει ολόκληρη ορχήστρα.

Και μαζί, τα πιο αγαπημένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Φοίβου, παιγμένα με έναν μοναδικά φρέσκο τρόπο, ολοκαίνουργια τραγούδια που αγαπήθηκαν από την πρώτη ακρόαση, ευφάνταστες επισκέψεις σε κόσμους άλλων, αλλά και αναπάντεχες στιγμές καθαρής μουσικής έμπνευσης!

Μία γενναιόδωρη, εγκάρδια, χορταστική επιστροφή του Φοίβου Δεληβοριά, όχι μόνο στη μουσική του εστία και σε έναν χώρο σημείο αναφοράς για τον εναλλακτικό μουσικό μας πολιτισμό,αλλά και στον κυτταρικό πυρήνα της τραγουδοποιίας του.

Ένα «threesome» που δεν θέλεις - και δεν πρέπει να χάσεις. Κάθε Σάββατο στο Κύτταρο, για λίγες παραστάσεις.

Συντελεστές

Κωστής Χριστοδούλου - Πλήκτρα

Σωτήρης Ντούβας - Τύμπανα



Ηχοληψία: Γιάννης Πετρόλιας

Σχεδιασμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης

Video Art: Μαύρα Γίδια - Μάριος Γαμπιεράκης

Artwork αφίσας – φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Πληροφορίες

Σάββατα: 24-31/1 & 7-14-21/2 2026

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

Τηλ: 210 8224134

Ώρα προσέλευσης: 21.30

Ώρα έναρξης: 22.30

Τιμή εισιτηρίου: 15€ (Ορθίων)

Τιμές:

Καθήμενοι

80 € φιάλη ποτού ανά 4 άτομα,

40€ φιάλη κρασί ανά 2 άτομα

15€ ποτό ανά άτομο

Στις τιμές -δεν- συμπεριλαμβάνεται η τιμή του εισιτηρίου (15€)

Μπαρ:

Μπύρα/Κρασί: 5€ - Ποτό: 9€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις:

210 8224134 / 6977 641373

Υποχρεωτική προαγορά εισιτηρίου

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

& καταστήματα Nova / Public / Ευριπίδης