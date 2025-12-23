Νέος «πόλεμος» στη Βραζιλία με αφορμή διαφήμιση για τις διάσημες σαγιονάρες.

Η ακροδεξιά της Βραζιλίας βρήκε έναν νέο εχθρό: τις Havaianas. Οι φανς του Μπολσονάρου κάνουν cancel στη γνωστή εταιρεία λόγω μιας τηλεοπτικής διαφήμισης.

Η διαμάχη πηγάζει από την ηθοποιό Φερνάντα Τόρες, την πρωταγωνίστρια του I'm Still Here, της βραζιλιάνικης ταινίας που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, η οποία δήλωσε στη διαφήμιση ότι ελπίζει το κοινό να μην ξεκινήσει το 2026 «με το δεξί πόδι», αλλά «και με τα δύο πόδια».

Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου ερμήνευσαν το σχόλιο ως «χτύπημα» στη δεξιά και κάλεσαν σε μποϊκοτάζ, όπως έκαναν και οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Bud Light, των μηχανών Keurig, των δημητριακών Kellogg's και της Μπιγιονσέ.

Ένας από τους γιους του πρώην προέδρου, ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, του οποίου η θητεία ανακλήθηκε πρόσφατα αφού άφησε τη θέση του ως βουλευτής και μετακόμισε στις ΗΠΑ για να πιέσει τον Τραμπ να προβεί σε αντίποινα κατά της Βραζιλίας για τη δίκη του πατέρα του, κατέγραψε ένα βίντεο στο οποίο πετάει ένα ζευγάρι Havaianas σε έναν κάδο απορριμμάτων. «Νόμιζα ότι αυτό εδώ ήταν ένα εθνικό σύμβολο», είπε, δείχνοντας τη μικρή βραζιλιάνικη σημαία που είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας με τις διάσημες σαγιονάρες. «Αλλά έκανα λάθος. Επέλεξαν ως εκπρόσωπο κάποια που είναι ανοιχτά αριστερή».

Ούτε η Τόρες ούτε η εταιρεία έχουν σχολιάσει δημόσια την αντιπαράθεση.

«Θα πω στους υπεύθυνους μάρκετινγκ στη Havaianas να συμβουλευτούν το τμήμα μάρκετινγκ της Budweiser εδώ στις ΗΠΑ, το οποίο επίσης έχασε την επαφή με την πραγματικότητα και υπέστη ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο γιος του Μπολσονάρου, αναφερόμενος στην αντίδραση κατά της Bud Light μετά την προβολή μιας διαφήμισης με τον τρανς σταρ του TikTok, Dylan Mulvaney, πριν αργότερα «συγχωρεθεί» από τον Τραμπ.

Η πρώτη ημέρα του μποϊκοτάζ των σαγιονάρων, τη Δευτέρα, λέγεται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 23 εκατ. ευρώστην εταιρεία.

Από την αριστερά, οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από ένθερμες εκκλήσεις που παρότρυναν τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου να δωρίσουν τις σαγιονάρες τους, έως χλευασμούς, ανάμεσά τους και προσφορές για ανταλλαγή των σαγιονάρων με «βραχιολάκι» αστραγάλου, που φορούν οι κρατούμενοι, με τα εθνικά χρώματα της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες του Guardian