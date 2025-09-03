Games
Life

Κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη – αλλάζει στέφανα στην κολλητή της

Κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη – αλλάζει στέφανα στην κολλητή της Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @j.touni
Η Ιωάννα Τούνη, ντύνει την καλύτερή της φίλη, Στέλλα… στα λευκά.

Λίγες μόλις ημέρες έχουν περάσει, από όταν η Στέλλα Πάσσαρη, κολλητή φίλη και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη, δέχτηκε πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη, από τον εκλεκτό της καρδίας της και όμως οι προετοιμασίες του γάμου, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η πολυπόθητη πρόταση, ήρθε για την Influencer, σε ένα θερινό σινεμά, όπου ο σύντροφός της, Σωτήρης, «έγραψε» σε γιγαντοοθόνη την επιθυμία του: «Στέλλα, θα γίνεις γυναίκα μου;». οι προετοιμασίες μάλιστα για το γάμο, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η Ιωάννα Τούνη θα γίνει κουμπάρα για την καλύτερή της φίλη

Αναλυτικότερα, όπως έκανε γνωστό η ίδια η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ορισμένες δημοσιεύσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις δύο γυναίκες να «οργώνουν» τα μαγαζιά για να βρουν ότι ακριβώς αναζητούν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Instagram Stories της Τούνη, οι δύο γυναίκες έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση νυφικού, ήδη από εχθές, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώ και οι δύο παρουσιάζονται χαμογελαστές και γεμάτες ευτυχία.

Παράλληλα να σημειωθεί πως η Στέλλα Πάσσαρη, δήλωσε σε ένα σύντομο βίντεο μέσω TikTok: «Δεν είμαι έγκυος να πούμε, για αυτό λέω να τον κάνω πιο γρήγορα για να περάσουμε καλά στον γάμο να πιούμε στο γλέντι, στο bachelor κλπ.»

Τέλος, να σημειωθεί, πως η «κουμπαριά», είναι και η συνθήκη που επισφραγίζει την επί 14 χρόνια, φιλία των δύο Influencer.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram:

touni mesa11 b3558

touni mesa2 82abc

