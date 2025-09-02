Games
Life

Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Ελένη Μενεγάκη: Το καλοκαίρι της στην Άνδρο μέσα από 20 φωτογραφίες Φωτογραφία: Φωτογραφλια: Instagram screenshot/ @elenimenegaki
Το φετινό καλοκαίρι όπως το έζησε η Ελένη Μενεγάκη.

Παρά το γεγονός ότι η Ελένη Μενεγάκη απέχει από τα φώτα της μικρής οθόνης τα τελευταία χρόνια, η ίδια, διατηρεί μια σύνδεση με τους θαυμαστές της και τους χιλιάδες ακόλουθους που έχει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Έτσι λοιπόν, η εκθαμβωτική παρουσιάστρια, κάνει μια αναδρομή στις στιγμές του καλοκαιριού της, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσεις είκοσι ξεχωριστές φωτογραφίες σε μορφή καρουζέλ, που μυρίζουν καλοκαίρι.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Όπως είναι γνωστό η Ελένη Μενεγάκη το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού της το περνάει στο νησί της Άνδρου, ενώ σχεδόν σε όλα τα στιγμιότυπα, έχει στο πλευρό της τον σύντορφό της Μάκη Παντζόπουλο.

Σε άλλες φωτογραφίες ωστόσο, παρουσιάζεται η ίδια κάτω από τον ήλιο και μέσα από τη θάλασσα, στα σοκάκια του νησιού με την οικογένειά της ή και μόνη. Η Άνδρος ωστόσο, δεν λείπει από καμία φωτογραφία της.

Σήμερα το απόγευμα, της Τρίτης, 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, η παρουσιάστρια, επέλεξε να μοιραστεί αυτές τις στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους, συγκεντρώνοντας πολύ γρήγορα την προσοχή των θαυμαστών.

Η λεζάντα με την οποία επέλεξε να «ντύσει» την δημοσίευσή της, είναι λιτή: «Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!».

Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν η λαμπερή και πάντοτε κομψή Ελένη Μενεγάκη, πέρασε στην Άνδρο ένα καλοκαίρι, γεμάτο βουτιές, θάλασσα, ήλιο και χαμόγελα παρέα με την οικογένειά της και τον σύντοφό της.

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DOG3pNiiCq2/?hl=el&img_index=1}

