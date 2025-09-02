Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με «Το πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Μια ξεχωριστή ανάρτηση έκανε σήμερα το απόγευμα της Τρίτης, 2 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, επισφραγίζοντας για ακόμη μια φορά την επιστροφή της εκπομπής «Το πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα, πριν από λίγο καιρό, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, είχε φέρει στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής, με τον παρουσιαστή να επιβεβαιώνει –μέσω ανάρτησής του- πως θα επιστρέψει.

Η χιουμοριστική ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας, φαίνεται να επέστρεψε στο πλατό, ενώ δεν δίστασε, να δημιουργήσει και μια ξεχωριστή ανάρτηση παρέα με τους συνεργάτες του.

Στο σύντομο βιντεάκι που δημοσιεύθηκε, φαίνεται ο παρουσιαστής, με τους συντελεστές της εκπομπής στο στούντιο, να κάθοναται στον καναπέ, με τον ίδιο να απευθύνει το λόγο σε όλους- χωρίς ωστόσο να αφήνει κανέναν να ολοκληρώσουν τη τοποθέτησή του.

Αντίστοιχα, λίγο πριν ολοκληρωθεί το reel, ο Γιώργος Λιάγκας, με το βλέμμα προς την κάμερα και αφού έχει μείνει μόνος του στο πλατό, αποκρίνεται με χιούμορ στους θεατές: «Ορίστε, όλοι μίλησαν! Το Πρωινό, 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, ένα, και μοναδικό»

Στην λεζάντα της ανάρτησής του, ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε @toprwino_ant1 ένα και μοναδικό!!! Στον @ant1tv φυσικά. Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου».

Πιστός στο ραντεβού του λοιπόν, ο παρουσιαστής με τους ξεχωριστούς συνεργάτες του, αναμένεται να εμφανιστούν με «Το πρωινό» στην μικρή οθόνη. Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσίευση του παρουσιαστή:

{https://www.instagram.com/p/DOGaFAvDB-a/?hl=el}