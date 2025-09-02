Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο Νίκος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα έρχονται στο «Mega Σαββατοκύριακο».

Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει ορισμένες εκπομπές έχουν ήδη δώσει το παρών, ενώ άλλοι παρουσιαστές και δημοσιογράφοι, αναμένουν να αναλάβουν δράση. Το «Mega Σαββατοκύριακο», λοιπόν, επιστρέφει, ενώ το δημοσιογραφικό δίδυμο του Νίκου Σιωμόπουλου και της Στέλλας Γκαντώνα να μετρά αντίστροφα για την έναρξη.

Το «Μεγάλο κανάλι», εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την ανανέωση του ραντεβού στο «Mega Σαββατοκύριακο», με τους συντελεστές, να μπαίνουν στο πλατό στις 6 Σεπτεμβρίου από τις 05:40.

Η επίσημη ανακοίνωση του Mega

Ο σταθμός του Mega, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, αξίες που το κοινό αναγνωρίζει και εμπιστεύεται εδώ και πέντε χρόνια.

Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, να καταγράφει τις αγωνίες τους και να δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια».