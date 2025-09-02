Games
«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο

«Grand Hotel»: Μια νέα προσωπικότητα «εισβάλει» στο ξενοδοχείο
Ένα νέος ρόλος, έρχεται να ταράξει τα νερά στο «Grand Hotel».

Είναι γεγονός πως ο νέος κύκλος της σειράς «Grand Hotel», έρχεται πιο ανανεωμένος, με νέους ηθοποιούς και πρόσωπα να δίνουν το παρών, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την πλοκή της ιστορίας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αποκάλυψη πως θα εμφανιστεί στη μικρή οθόνη ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, μια ακόμη γυναίκα, έρχεται κρατώντας σκοτεινά μυστικά.

Η ηθοποιός που έρχεται στο «Grand Hotel»

Όπως έχει αναφερθεί λοιπόν ο Γιάννης Στάνκογλου, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το ρόλο του Γεράσιμου Χατζημήτρου, τον φόβο και τον τρόμο όλου του υποκόσμου.

Αντίστοιχα, ο ηθοποιός, Παναγιώτης Μπουγιούρης, επρόκειτο να υποδυθεί τον Διονύση Παναγόπουλο, ο οποίος κρατά μυστικά, ωστόσο, ερωτεύεται την Κυβέλη.

Ταυτόχρονα, όπως αποκάλυψε σήμερα ο Αλέξης Μίχας, μέσω της καθημερινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», η ηθοποιός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, έρχεται για να ανατρέψει τα δεδομένα! Η ίδια, ενσαρκώνει ένα νέο πρόσωπο στο πολυτελές ξενοδοχείο. Συστήνεται με το όνομα Λίτσα Δουμάνη και δεν είναι άλλη από την πιστή οικονόμο του ισχυρού, Γεράσιμου Χατζημήτρου.

Όπως φαίνεται μέχρι τώρα, η Λίτσα Δουμάνη, αποτελεί ένα ρόλο – κλειδί, που κρατά καλά κρυμμένα μυστικά. Όταν, όλα όσα γνωρίζει έρθουν στην επιφάνεια, το «παιχνίδι θα αλλάξει» και τα δεδομένα θα ανατραπούν.

