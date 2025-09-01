«Σέρρες» 2ος κύκλος: Όπως τα αφηγείται ο Οδυσσέας

Οι «Σέρρες», μέσα από τα μάτια του Οδυσσέα!

Οι «Σέρρες» σε σενάριο του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφουν πιο ενδιαφέρουσες από ποτέ, με έναν νέο κύκλο που υπόσχεται πως θα χαρίσει στιγμές γέλιο στους τηλεθεατές και όχι μόνο.

Όλα φαίνονται να έχουν πάρει το δρόμο τους με του συντελεστές να έχουν ήδη αναλάβει δράση, ενώ ο Οδυσσέας, στέλνει ένα μήνυμα!

Οι «Σέρρες» μέσα από τα μάτια του Οδυσσέα

«Γεια σας!

Είμαι ο Οδυσσέας. Ναι, σαν τον πολυμήχανο. Χωρίς καράβι, βέβαια, αλλά με όλη την καλή παρέα μαζί μου. Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες, Σκύλλες, Χάρυβδες, Λωτοφάγους και Σειρήνες. 24 ραψωδίες δεν φτάνουν για να διηγηθούν το έπος μου.

Αν έχω παρελθόν; Βεβαίως, και έχω, όμως κυρίως, έχω χιούμορ. Γιατί αλλιώς, πώς να τα βγάλεις πέρα;

Λίγο πολύ τα δικά μου τα ξέρετε. Γεννήθηκα στις Σέρρες. Έφυγα. Πήγα στην Αθήνα και έγινα αυτός που νόμιζα ότι πάντα ήθελα: ένας ελεύθερος άνθρωπος που έχει φίλους που δεν ρωτάνε και δεν σχολιάζουν τίποτα. Ζούσα τη ζωή μου χωρίς να πρέπει να απολογούμαι.

Ώσπου… η μαμά μου «έφυγε». Και μαντέψτε: επέστρεψα στις Σέρρες.

Εκεί ξεκίνησε η πιο σημαντική «περιπέτεια» της ζωής μου. Να μάθω από την αρχή τον πατέρα μου και να με μάθει και εκείνος. Ο πατέρας μου, σκληρός, καχύποπτος, και με έκφραση μόνιμα ψυχρή και απλανή. Εγώ, με τις ειρωνείες και τις άμυνές μου.

Οι μέρες κύλησαν κάπως αμήχανα, γεμάτες βλέμματα, υπονοούμενα. Όμως, ξέρετε τι; Κάτι άλλαξε. Κάτι σαν συναίσθημα να το πω; Να το πω.

Κάνοντας το «ταμείο» στο τέλος της μέρας, ασφαλώς και δεν γίναμε οικογένεια

διαφήμισης, αλλά είπαμε δύο-τρεις κουβέντες που άξιζαν. Και γελάσαμε. Και κατάλαβε ο ένας τον άλλον λίγο πιο πολύ. Αλλά πάνω απ’ όλα καταλήξαμε στην ουσία της ζωής: λιγότερα λόγια, περισσότερες αγκαλιές, λιγότερο γκρι, περισσότερο χρώμα.

Είμαι ο Οδυσσέας. Αυτός που κάποτε γύρισε στις Σέρρες επειδή πέθανε η μαμά του και τελικά έμεινε επειδή… δεν πέθανε και η αγάπη. Και φέτος, δεν τρέχω να κρυφτώ, τρέχω να ζήσω και να αγαπήσω!

Spoiler: Στον 2 ο κύκλο, θα ερωτευθώ πραγματικά!»

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS