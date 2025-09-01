Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Σέρρες» 2ος κύκλος: Όπως τα αφηγείται ο Οδυσσέας

«Σέρρες» 2ος κύκλος: Όπως τα αφηγείται ο Οδυσσέας Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ANT1 TV
Οι «Σέρρες», μέσα από τα μάτια του Οδυσσέα!

Οι «Σέρρες» σε σενάριο του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφουν πιο ενδιαφέρουσες από ποτέ, με έναν νέο κύκλο που υπόσχεται πως θα χαρίσει στιγμές γέλιο στους τηλεθεατές και όχι μόνο.

Όλα φαίνονται να έχουν πάρει το δρόμο τους με του συντελεστές να έχουν ήδη αναλάβει δράση, ενώ ο Οδυσσέας, στέλνει ένα μήνυμα!

Οι «Σέρρες» μέσα από τα μάτια του Οδυσσέα

«Γεια σας!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

Life
Έρχεται ο 2ος κύκλος του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1- Δείτε φωτογραφίες

Έρχεται ο 2ος κύκλος του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1- Δείτε φωτογραφίες

Life
«Γη της Ελιάς»: Επιστρέφει με 5ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα

«Γη της Ελιάς»: Επιστρέφει με 5ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα

Life

Είμαι ο Οδυσσέας. Ναι, σαν τον πολυμήχανο. Χωρίς καράβι, βέβαια, αλλά με όλη την καλή παρέα μαζί μου. Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες, Σκύλλες, Χάρυβδες, Λωτοφάγους και Σειρήνες. 24 ραψωδίες δεν φτάνουν για να διηγηθούν το έπος μου.

Αν έχω παρελθόν; Βεβαίως, και έχω, όμως κυρίως, έχω χιούμορ. Γιατί αλλιώς, πώς να τα βγάλεις πέρα;
Λίγο πολύ τα δικά μου τα ξέρετε. Γεννήθηκα στις Σέρρες. Έφυγα. Πήγα στην Αθήνα και έγινα αυτός που νόμιζα ότι πάντα ήθελα: ένας ελεύθερος άνθρωπος που έχει φίλους που δεν ρωτάνε και δεν σχολιάζουν τίποτα. Ζούσα τη ζωή μου χωρίς να πρέπει να απολογούμαι.

Ώσπου… η μαμά μου «έφυγε». Και μαντέψτε: επέστρεψα στις Σέρρες.

Εκεί ξεκίνησε η πιο σημαντική «περιπέτεια» της ζωής μου. Να μάθω από την αρχή τον πατέρα μου και να με μάθει και εκείνος. Ο πατέρας μου, σκληρός, καχύποπτος, και με έκφραση μόνιμα ψυχρή και απλανή. Εγώ, με τις ειρωνείες και τις άμυνές μου.

Οι μέρες κύλησαν κάπως αμήχανα, γεμάτες βλέμματα, υπονοούμενα. Όμως, ξέρετε τι; Κάτι άλλαξε. Κάτι σαν συναίσθημα να το πω; Να το πω.
Κάνοντας το «ταμείο» στο τέλος της μέρας, ασφαλώς και δεν γίναμε οικογένεια
διαφήμισης, αλλά είπαμε δύο-τρεις κουβέντες που άξιζαν. Και γελάσαμε. Και κατάλαβε ο ένας τον άλλον λίγο πιο πολύ. Αλλά πάνω απ’ όλα καταλήξαμε στην ουσία της ζωής: λιγότερα λόγια, περισσότερες αγκαλιές, λιγότερο γκρι, περισσότερο χρώμα.

Είμαι ο Οδυσσέας. Αυτός που κάποτε γύρισε στις Σέρρες επειδή πέθανε η μαμά του και τελικά έμεινε επειδή… δεν πέθανε και η αγάπη. Και φέτος, δεν τρέχω να κρυφτώ, τρέχω να ζήσω και να αγαπήσω!

Spoiler: Στον 2 ο κύκλο, θα ερωτευθώ πραγματικά!»

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

serres1 1a636

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Ματίνα Νικολάου: Όσα αποκάλυψε για την καριέρα και τη ζωή της

Ματίνα Νικολάου: Όσα αποκάλυψε για την καριέρα και τη ζωή της

Life
Παιχνίδια Εκδίκησης: Νέα επεισόδια - Τι θα γίνει στον δεύτερο κύκλο

Παιχνίδια Εκδίκησης: Νέα επεισόδια - Τι θα γίνει στον δεύτερο κύκλο

Life
«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ

«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ

Life
Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Life

NETWORK

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr