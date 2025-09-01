Games
«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Επιστρέφει με τον 2ο ανατρεπτικό κύκλο- Δείτε backstage φωτογραφίες
Ο δεύτερος, ανατρεπτικός κύκλος από τη σειρά «Άγιος Έρωτας», έρχεται και ξεκινάει από το Γαλαξίδι.

Με νέα σεζόν, νέα πρόσωπα, καινούργιες καταστάσεις και μια πλοκή όλο ανατροπές φαίνεται να επιστρέφει ο «Άγιος Έρωτας» με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει στο Γαλαξίδι, από όπου ξεκίνησαν όλα.

Οι πρωταγωνιστές, επιστρέφουν για να ρίξουν φως στα αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου, με νέα επεισόδια και πρόσωπα να φέρνουν ανατροπές.
«Άγιος Έρωτας» επιστρέφει με τον 2ο καθηλωτικό κύκλο.

Ο σκηνοθέτης που υπογράφει την συναρπαστική σειρά του Alpha, έχει να πει πολλά για την νέα ανατρεπτική σεζόν που έρχεται, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει στο Γαλαξίδι.

«Άγιος έρωτας: Από το αγαπημένο Γαλαξίδι ξεκινά ο καθηλωτικός Β’ κύκλος

Στο αγαπημένο τους Γαλαξίδι βρίσκονται οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος έρωτας» για τα γυρίσματα του δεύτερου, ακόμη πιο συγκλονιστικού κύκλου.

Η περίφημη ναυτοπολιτεία υποδέχεται και πάλι τους ηθοποιούς για να «ντύσει» με την ομορφιά της την συναρπαστική εξέλιξη της ιστορίας. Στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ζωντανεύουν οι ήρωες που λατρέψαμε την προηγούμενη σεζόν».

«Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», σημειώνει ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος.

Τα αναπάντητα ερωτήματα του πρώτου κύκλου είναι πολλά.

Ο δεύτερος κύκλος έρχεται καθηλωτικός.

Τώρα αρχίζουν όλα!

