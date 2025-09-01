Exathlon 1/9: Τραυματισμός παίκτη, τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Πρεμιέρα για το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, Exathlon.

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, Exathlon. Αν και το φορμάτ παρουσιάστηκε ως ένα αμιγώς αθλητικό παιχνίδι, η ίντριγκα και η ένταση δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στο στίβο μάχης αναμετρήθηκαν δύο ομάδες, οι Πορτοκαλί και οι Μπλε, με αρκετά γνώριμα πρόσωπα, αφού σχεδόν όλο το καστ έχει περάσει από το Survivor, κάποιοι μάλιστα περισσότερες από μία φορές.

Στο πρώτο επεισόδιο παρακολουθήσαμε δύο αγωνίσματα με έπαθλο το σπίτι και το πλεονέκτημα. Οι Μπλε κατέκτησαν την πρώτη νίκη, ενώ οι Πορτοκαλί επικράτησαν στο δεύτερο.

Δύο σοβαροί τραυματισμοί στο αποψινό επεισόδιο

Το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας ωστόσο αναμένεται να μονοπωλήσουν οι τραυματισμοί της Σταυρούλας Χρυσαειδή και του Γιώργου Πιλίδη. Όπως φαίνεται στο trailer, οι δύο παίκτες θα τραυματιστούν κατά τη διάρκεια αγωνίσματος, με τον Γιώργο Πιλίδη να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί δεν θα οδηγήσουν σε αποχώρηση. Ωστόσο, μια παίκτρια θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το παιχνίδι από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λόγω σοβαρού προβλήματος.