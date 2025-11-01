Τι δηλώνει ο γιος του 76χρονου για την κατάσταση υγείας του πατέρα του και το σκυλί τους.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 76χρονος που δέχτηκε χθες (31.10.2025) επίθεση από το σκυλί του, έξω από την Καλαμάτα και διακομίστηκε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον γιο του τραυματία, ο 76χρονος πήγε να περιθάλψει το σκυλί που αντιμετώπιζε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του.

Φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε εκνευρισμό κι επιθετικότητα στο ζώο και ακολούθησε η άγρια επίθεση που κράτησε πέντε λεπτά!

Στη συνέχεια, ο 76χρονος κατάφερε να απεμπλακεί, όπως είπε ο γιος του, και αφού βρήκε το τηλέφωνό του, ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ.

Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κάποιος στον χώρο και γι’ αυτό κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία επενέβη προκειμένου να μπορέσει το ΕΚΑΒ να πάρει τον 76χρονο από το σημείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τότε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ πυροβόλησε το εξαγριωμένο ροτβάιλερ, σκοτώνοντάς το, σώζοντας τον ηλικιωμένο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxkbc3a1dbl?integrationId=40599y14juihe6ly}