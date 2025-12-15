O καυγάς ξεκίνησε εντός του σχολικού περιβάλλοντος και συνεχίστηκε στο κέντρο της πόλης.

Άγριος καυγάς μεταξύ δύο 17χρονων μαθητριών ξέσπασε στο κέντρο της Λαμίας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση. Ο καβγάς ξεκίνησε μέσα στο σχολείο και συνεχίστηκε στον δρόμο. Μία από τις ανήλικες είχε καλέσει τη μητέρα της για να την συνοδεύσει, φοβούμενη για την ασφάλειά της.

Όταν η μητέρα έφτασε, προσπάθησε να χωρίσει τις δύο μαθήτριες, αλλά δέχτηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε στον αυχένα σύμφωνα με το lamiareport.gr. Μαζί με μία από τις 17χρονες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μηχανή της ΔΙ.ΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ δύο κοπέλες μετέβησαν και στο Τμήμα για να περιγράψουν τα όσα είδαν.

